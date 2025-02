Weltoffen? Arsch offen! Die Pöbelparteien auf dem Weg in die Psychose 

Nach dem „entsetzlichen Tabubruch“ der Union die Stimmen der Schwefelpartei AfD zu akzeptieren, wenngleich auch unter gewaltigen Bauchschmerzen und peinlichen Entschuldigungsstammeleien, ging es im Deutschen Bundestag hoch her. Die Pöbelparteien SPD, Die Grünen und Die Linke – letztere ein Wechselbalg der SED-Mauermörderpartei -, ergingen sich in generalisierten Anfällen, die jenen von Epilepsie-Psychotikern und paranoid-halluzinatorisch chronischen Hysterikern bis aufs Haar glichen. In der Medizingeschichte und in der traditionellen Theologie weiß man inzwischen, daß chronische Hysteriker meist unter den Symptomen dämonischer Besessenheit leiden. Dergleichen Merkmale finden sich auch in den Krankengeschichten von Infantilisierten, deren Wahnwahrnehmungen und paranoid-schizophrene Denkstörungen gepaart sind mit überschäumendem Narzissmus sowie ressentimentgeladenen Psychopathologien von Kreaturen, die das Tor zur Hölle geöffnet sehen, wenn Anträge im Bundestag eine Mehrheit finden, die ihnen nicht genehm ist.

Während SPD-Corona-Minister Lauterbach stolz verkündete, daß etwa dreißig Prozent der Invasoren und Landnehmer, die illegal und ungefragt in unser Land eindringen, psychische Störungen aufweisen, fragen wir uns seit den beiden letzten Bundestagssitzungen wieviel Prozent der Mitglieder der genannten Pöbelparteien und ihrer zu konditionierten Zombies degradierten Sympathisanten, die seitdem die normalen deutschen Bürger und die normalen Zugewanderten terrorisieren, sich lustvoll im Urschleim des Schwachsinns suhlen. Wir legen dabei großen Wert darauf, daß sich immer mehr Zugewanderte, die im Gegensatz zu dem kretinösen Gesindel, das auf unseren Straßen „Haltung gegen rechts“ zeigt, ehrlicher Arbeit nachgehen, geradezu angeekelt von den immer zahlreicher werdenden Gruppenvergewaltigungen, schweren Körperverletzungen, Morden und anderen Gräueltaten sind und sich auch längst nicht mehr genieren dies auch öffentlich und auf dem Wahlzettel – so sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben -, zu bezeugen.

„Das Schlachten hat begonnen“ schrieb vor einigen Jahren der deutsch-türkische Autor und Migrationskritiker Akif Pirinci, und seine Prophetie hat sich in jeder Hinsicht bewahrheitet. Den jetzt wieder einmal lautstark „Gegen rechts“ demonstrierenden „Untoten“ – so Thorsten Hinz in der aktuellen Jungen Freiheit -, egal ob es sich um die lobotomisierten „Omas gegen rechts“, linksextreme DGB-Gewerkschaften und NGOs, die üblichen links-grünen Kloakenjournalisten oder die von Gott und allen guten Geistern verlassenen „christlichen Kirchen“ handelt, ihnen allen ist das Morden und Vergewaltigen, sind die Terroranschläge und die schamlose Plünderung unserer Sozialsysteme keine einzige Träne wert. Im Gegenteil: Intellektuell-geistig und moralisch-ethisch völlig verwahrlost und verkommen, sondern sie ihre Hetze und ihren Haß gegen die Rechtspopulisten ab, der ihnen von den öffentlich-rechtlichen Fake-News-Medien präsentiert wird, und konsumieren völlig kritiklos den Müll der Zwangsgebührensender, für den sich jeder anständige Journalist in Grund und Boden schämen müßte. Daß diese sogenannten Demonstrationen „Gegen rechts“ allesamt vom Staat, soll heißen von den Steuergeldern der arbeitenden Bürger, finanziert werden, ob über linkskriminelle NGOs oder direkt aus der Staatskasse der von der ehemaligen Arbeiter- und heutigen Pöbelpartei SPD und den deutschfeindlichen Grünen okkupierten Ministerien, ist inzwischen ein offenes Geheimnis.

„Die Linke mordet nicht, aber sie lügt immer!“ schreibt der kolumbianische Philosoph Nicolas Gomez Davilá. Daß die links-grünen Pöbelparteien und ihre kakistokratischen Regime immer lügen steht außer Frage. Richtig ist auch, daß sie nicht selber morden, obwohl die von ihnen alimentierten und geschützten „Antifa“-Terroristen längst auch dazu bereit sind. So bringt das Schleuser- und Schlepperwesen, das die Links-Grünen befördern, es mit sich, daß sie selbst und ihre Sympathisanten und Wähler natürlich das Blut der Ermordeten und Erschlagenen an ihren Händen haben. So traf es am letzten Wochenende in Villach/Kärnten einen Vierzehnjährigen, der von einem 23jährigen Syrer grundlos erstochen wurde, nachdem er zuvor mehrere Passanten zum Teil schwer verletzt hatte. Das Foto auf PI-News zeigte den Mörder lachend mit dem erhobenen IS-Zeigefinger, während eine Polizistin ihn mit ihrer Waffe in Schach hielt.

In München starben nach dem Anschlag auf eine Demonstration mit einem Kfz durch einen Araber inzwischen ein zweijähriges Mädchen und seine Mutter auf der Intensivstation des Krankenhauses, in dem die Schwerverletzten behandelt wurden. Weitere Messerattentate wurden aus Nordrheinwestfalen gemeldet, wo der angeblich „beinharte“ CDU-Innenminister doch angeblich die Lage im Griff hat. Tatsächlich haben die Pöbelparteien und die gesamte herrschende Clique überhaupt nichts mehr im Griff. Dennoch verteidigen sie die Invasion der Mörder und Vergewaltiger mit Klauen und Zähnen und geben damit dem italienischen Schriftsteller Ignazio Silone Recht, der einst schrieb: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus!“

Die KPD hatte allerdings Unrecht, als sie in der Zwischenkriegszeit die SPD als „Sozialfaschisten“ titulierte, was übrigens auch eine Beleidigung des klassischen römischen Faschismus war, der primär von radikalen Linken gegründet wurde – wie übrigens viele sogenannte faschistische Bewegungen in den romanischen Ländern -, und bis 1939 Juden im faschistischen Großrat saßen. Franz-Josef Strauß hat es dagegen seinerzeit auf den Punkt gebracht, als er den linksextremen Randalierern, die später ihre Heimat bei den Grünen und der SPD fanden, zurief: „Ihr wäret die besten Schüler von Goebbels gewesen! Ihr wäret die besten Anhänger Himmlers gewesen! Ihr seid die besten Nazis, die es je gegeben hat!“

Noch läuft die Lügen- und Propagandamaschine der verrotteten politiko-medialen Klasse weiter wie geschmiert. In Österreich gelang es einer gemeinsamen Verschwörung der EU-Granden mit der CDU/CSU-Schwesterpartei ÖVP auf Geheiß der Globalisten und dem EVP-Vorsitzenden Manfred Weber (CSU) noch einmal eine von der FPÖ geführte Regierung zu verhindern. Und am nächsten Sonntag wird es der Union mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch einmal gelingen die Deutschen hinters Licht zu führen. Fragt sich nur, wie lange die geschundene Bevölkerung dies noch zuläßt? Zumal die US-Administration den hiesigen Volksverrätern ziemlich klar gemacht hat, daß sie die schmutzigen Tricks der globalistenfreundlichen Parteien aus der sogenannten „demokratischen Mitte“ nicht sonderlich schätzt und in Gestalt des US-Vizepräsidenten Vance ziemlich rabiat auf der Münchener Sicherheitskonferenz auf das Einhalten der verfassungsmäßig gebotenen Meinungsfreiheit für „populistische“ und „rechte“ Parteien gepocht hat. Das wütende Aufjaulen der politiko-medialen Klasse auf diese klare Haltung bewies einmal mehr, daß der getroffene Hund bellt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch beißen wird.

Dies bedeutet, daß die echte Rechte sich trotz der Unterstützung aus den USA, die wir natürlich begrüßen, sich nicht gemütlich zurücklehnen darf, sondern auf die allerschlimmsten Schweinereien inclusive Wahlfälschungen, neuen Verbotsforderungen etc. der herrschenden Klasse gefaßt und vorbereitet sein muß. Daß sich am letzten Wochenende in Frankfurt ein Bündnis aus 70 Organisationen von der „Diakonie Hessen“ über „Attac“ und den „DGB“ bis zu „Pro Asyl“ zusammenrottete, um unter dem Motto „Zusammen für Demokratie“ sich „der rechten Gefahr zu stellen und gegen Rassismus aufzustehen“ ist zwar einerseits ein gutes Zeichen dafür, daß dem Pöbel allmählich nichts mehr Neues einfällt, andererseits aber auch ein Weckruf für uns, nicht nachzulassen im Kampf gegen die Feinde der Freiheit und für eine illiberale Demokratie, wie sie Ungarn und nun auch die USA beispielhaft vormachen.