WEF, Loser-Treff!

Was les‘ ich denn da? Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim World Economic Forum (WEF) in Davos am 21. Januar 2025 Schlagzeilen gemacht mit Aussagen über die Grenzen der Meinungsfreiheit, insbesondere im Zusammenhang mit extrem rechten Positionen.

Einschränkungen der Meinungsfreiheit: Scholz erklärte, dass Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa hochgehalten wird, aber es gebe eine Grenze bei der Unterstützung von „extrem rechten Positionen“. Diese Aussage wurde nach einer Geste von Elon Musk gemacht, die mit einem Nazi-Gruß verglichen wurde und während der Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Donald Trump für Aufruhr sorgte. Scholz betonte, dass solche Äußerungen nicht akzeptabel seien, wenn sie extrem rechte Ansichten fördern.

Ja, er hat es wirklich getan.

🚨 JUST IN: Socialist German Chancellor Olaf Scholz just declared that there’s freedom of speech in Germany and Europe, unless it’s an “extreme right-wing” position.



Translation: You can say whatever you want… as long as he agrees with it.



And who defines what's "extreme…