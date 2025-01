Was Trump erreichen kann

Die Politik Amerikas war immer selbstverliebt, so wie es eigentlich das ganze Land ist. Alle großen Staaten sind das, sie können es sich leisten, ohne sich lächerlich zu machen. Die Großen leben immer nach der Losung: Wir sind die Größten. Wir rocken euch. Wir nehmen, was wir wollen, weil wir es können. Versailles, Jalta und Trainon waren Offenbarungen der Wahrheit. Eine Außenministerin, die an das Gegenteil glaubt – no comment.

Trump hat eine gewisse Nähe zum Kampfsport, vergleichen wir die Weltpolitik mit MMA, die in einem riesigen Planetenkäfig ausgetragen wird – und ab nächsten Montag wäre Trump 2.0 im Ring.

Er strebt sicher danach, den Dollar als Leitwährung zu retten, um Amerika weiter auf Kosten weltweiter Sparer zu finanzieren. Aber das Vertrauen in den Dollar hat durch die Rußland-Sanktionen des Biden-Clans gelitten, wer weiß ob es wieder hergestellt werden kann? Immerhin hat Biden die Chinazölle erhöht, auf derzeit etwas über 19 %. Weiteres Feintuning tut vermutlich not, weil der Renminbi schwächelt.

Auch die Kontrolle des weltweiten Ölhandels und der LNG-Versorgung ist für Amerika verloren gegangen. Der woke Kulturkampf hat alle Konkurrenten unter dem Banner der BRICS versammelt, die die abstruse Diktatur der Davoser Oligarchen ablehnen. Natürlich gibt es die Option, daß das sehr zusammengewürfelte Bündnis zerfällt, wenn der äußere Druck nachläßt. Das Demokratenkartell haben die BRICS zerstört, auch wenn Restesplitter davon noch als Untote durch Europa geistern. Die woken Musterkolonien Neuseeland und Kanada sind gerade gescheitert, auch in Österreich sind die Pseudoeliten irgendwie am Ende. Frankreich und Deutschland schleppen sich als Zombies durch den Ring.

Unter Trump 2.0 soll die globale Technologie-Infrastruktur weiter auf US-Basics laufen. Software dient nicht nur dem Wohlstand, sondern auch der Kontrolle. KI-Datenchips dürfen nur aus Amerika stammen. KI-Rechenzentren müssen ausschließlich von Amerika kontrolliert werden. „Freihandel“ und „Globalisierung“? Das ist was für Verlierer. Deutschland zum Beispiel arbeitet hart daran, nicht genug Energie für große Rechenzentren zu haben, die Chipträume des lächerlichen Kinderbuchautors sind teilweise auserzählt.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz hat einige der bevorstehenden Ziele genannt: Grönland; Kanada; verschiedene Kartelle; die Arktis. Dahinter stehen Öl und Gas; Seltene Erden, Raketenabwehrschirme, Raumtiefe, alles im Namen der Stärkung der „nationalen Sicherheit“.

Das Imperium hat enorme Schulden, die nur durch Exportüberschüsse zurückgezahlt werden können. Das erfordert die Reindustrialisierung – eine langwierige und kostspielige Angelegenheit – und die Sicherstellung reibungsloser Lieferketten. Washington kann sich einfach nicht wie die EU auf chinesische Exporte und Seltene Erden verlassen. Die Industrie muß neu aufgestellt werden – auch auf Kosten von eiernden Satelliten, die eine verschrobene Weltsicht haben.

Plan A bestand bislang darin, Rußland und China gleichzeitig entgegenzutreten, den beiden größten BRICS-Staaten und Schlüsselmächten der eurasischen Integration. Chinas Strategie besteht seit Beginn dieses Jahrtausends darin, Ressourcen gegen Infrastruktur einzutauschen und so die Märkte des Globalen Südens zu erschließen, was bezüglich der Infrastruktur an der Disziplinlosigkeit Afrikas scheitert. Auch China kann seine Kräfte überspannen. Der Plan A der Oligarchen ist in den Schützengräben des Ostens gescheitert. Biden hätte aus dem Krimkrieg 1853 bis 1856 lernen können, wenn er nicht so vergreist gewesen wäre.

Es ist also Zeit für Plan B: Die Anstrengungen der Verbündeten einfordern. Sie werden von Fußhupen dominiert, siehe Berlin. Kanada verfügt über reichlich Süßwasser sowie Öl- und Bergbaureichtümer, Tatsächlich hat die kanadische Geschäftswelt schon immer von einer tiefen Integration mit den USA geträumt. Die nördliche Seeroute umfasst mindestens 15 Prozent des weltweit unerforschten Öls und 30 Prozent des weltweit unerforschten Erdgases. Grönland befindet sich mitten in diesem neuen Großen Spiel. Es kann jahrelang Uran und so viel Öl wie Alaska liefern sowie Seltene Erden. Ganz zu schweigen davon, daß es über nützliche Weiten für die Raketenabwehr und den Angriff verfügt. Washington versucht seit 1946 Grönland zu schützen. Es besteht ein Abkommen mit Kopenhagen, das die militärische Kontrolle – vor allem die Seekontrolle – garantiert. Etwas mehr als 50.000 Einwohner Grönlands – das bereits Autonomie genießt, insbesondere gegenüber der diktatorischen EU – würden einen vollständigen Austritt aus Dänemark mehr als akzeptieren. Kopenhagen hat sie piu o meno im Stich gelassen. Die Grönländer würden gerne von den riesigen US-amerikanischen Vorteilen profitieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kam auf einem außenpolitischen Forum gleich zur Sache: „Der erste Schritt besteht darin, den Grönländern zuzuhören“ – und verglich dies damit, wie Rußland den Bewohnern der Krim, des Donbass und Neurußlands zuhörte. Neurußland, das ist im russischen Selbstverständnis die Gegend zwischen Odessa und dem Donbass. Was Trump 2.0 tatsächlich von Grönland will, ist glasklar: Stützpunkte, die er nicht Rußland oder China überlassen will.

Der chinesische Militärexperte Yu Chun stellte fest, dass „bald mit der Eröffnung der lange ersehnten ‚goldenen Wasserstraße‘ des Arktischen Ozeans zu rechnen sei, die es Schiffen ermöglichen würde, den Pazifischen Ozean zu durchqueren und entlang der Nordküste Nordamerikas und Eurasiens bis in den Atlantischen Ozean zu segeln.“ “ Da die nördliche Seeroute „ein Schlüsselelement der chinesisch-russischen Zusammenarbeit“ sei, sei es unvermeidlich, dass die „strategische Vision der USA darin besteht, durch die Kontrolle Grönlands die Schaffung einer ‚goldenen Wasserstraße‘ zwischen China, Russland und Europa zu verhindern.“

Verschiedene mit Davos und dem „Deep State“ verbundene Pseudoeliten in der NATO werden derzeit durch neue, mit Trump 2.0 verbundene Eliten ersetzt. Dies ist untrennbar mit der Zerstörung der Vasallenwirtschaft der EU verbunden. darum hängen woke Imperialisten wie H-bock und Schitz so an der EU. In Deutschland bietet Alice Weidel von der AfD – pragmatisch und des Englischen mächtig – eine recht interessante Perspektive. Sie betonte öffentlich, daß Deutschland den Import von Rohstoffen und billigem Erdgas aus Rußland wieder aufnehmen müsse. Dies ist eine Möglichkeit, wenn Trump und sein Raketenoffizier Elon Musk erkennen, daß Deutschland als deindustrialisiertes Gebiet für die USA wertlos ist. Natürlich wird Trump 2.0 den Deutschen einen hohen Preis abverlangen, um unsere Nation wiederzubeleben, die 5 % für die Rüstungen. Wenn man die Entwicklungshilfe, den Kampf gegen Rächts und die Pamperisierung von Einwanderern in hundert Milliarden Stücke zerschlägt, wäre genug Geld für deutsche Interessen – wozu auch Rüstungen gehören – da.

Die von der kriminellen Biden-Familie angeordnete Sprengung der Nord Stream-Pipeline – wie Sy Hersh im Detail beschrieb – war ein Auftakt zu einer Geschichte, die schon wieder endet. Die Zukunft der NATO im Projekt „Großes Amerika“ steht nun zur Disposition. H-bock muß zahlen, sonst kommt Putin. Der Beitrag jedes Mitgliedslandes sollte auf 5 % des BIP steigen, statt der aktuellen 2 %. Das wäre eine Preiserhöhung von 150 %, wo nicht mehr jede woke Eskapade bezahlbar ist.

So wie die BRICS durch Schwab, Gates und Soros zusammengeschweißt wurden, so auch Trump 2.0 mit Zuckerberg und Musk. Ohne den nuklearen Schirm Trumps wären beide Medienunternehmer verloren und würden wie Gulliver im Lande Liliput – dessen volkreiche Hauptstadt derweilen Brüssel heißt – gefesselt und gefoltert werden. Ohne freie Medien wäre Trump ruiniert.

Eine Entzweiung zwischen Trump und Musk sehe ich nicht kommen, solange vdL in Brüssel residiert und H-bock mit seinem Beisteller Merz in Berlin die Wolken mit der Stange schiebt, um mehr Sonnenenergie zu ernten.

Das Ende der Geschichte – das war schon immer etwas für Trottel. Diese explosive Kette von Ereignissen ist im Wesentlichen aus einem einzigen Grund in Gang gekommen: Das finstere Imperium von Soros und Schwab hat den Stellvertreterkrieg in der Ukraine nicht gewonnen. Nun müssen Trump und Putin zusehen, wie sie ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rauskommen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Die höchste Tugend, wie ein Heiligenschein,

Umgibt des Kaisers Haupt; nur er allein

Vermag sie gültig auszuüben:

Gerechtigkeit! – Was alle Menschen lieben,

Was alle fordern, wünschen, schwer entbehren,

Es liegt an ihm, dem Volk es zu gewähren.

(Geh. Rath v. Goethe)