Was passiert, wenn Olaf die Vertrauensfrage „gewinnt“?

Es dauert noch ein ganzes Weilchen, bis es endlich so weit ist. Zunächst wird der Bundeskanzler eine rund 25-minütige Erklärung zur Vertrauensfrage abgeben. Dann schließt sich eine rund zweistündige Aussprache an, ehe über den Antrag des Bundeskanzlers namentlich abgestimmt wird. Deshalb spekulieren die Qualitätsmedien heute, was passieren könnte, wenn Scholz die Vertrauensfrage „gewinnt“. Die Antwort ist banal. Es bliebe bei der aktuellen Minderheitsregierung, die nächsten Wahlen dürften erst im September 2025 abgehalten werden. Ach, wie spannend, was würde das denn ändern?

Die Vertrauensfrage wurde in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor Olaf Scholz schon von vier Bundeskanzlern gestellt:

Konrad Adenauer (1949-1963): Adenauer stellte die Vertrauensfrage 1961, um seine Politik zur NATO-Integration der Bundesrepublik Deutschland zu untermauern. Er gewann die Abstimmung und konnte seine Regierung fortsetzen. Willy Brandt (1969-1974): Brandt stellte 1972 eine Vertrauensfrage, um die Unterstützung für seine Ostpolitik zu sichern. Auch in diesem Fall war die Abstimmung erfolgreich. Helmut Schmidt (1974-1982): Schmidt stellte 1982 die Vertrauensfrage, als er in der Energiepolitik auf Widerstand stieß. Die Folge war, dass er die Abstimmung verlor, was zu seinem Rücktritt führte und die Bildung einer neuen Regierung unter Helmut Kohl nach sich zog. Gerhard Schröder (1998-2005): Schröder stellte im Jahr 2005 eine Vertrauensfrage, um die Unterstützung für die Agenda 2010 zu sichern. Er verlor die Abstimmung, was schließlich zu Neuwahlen führte.

Dabei war die Vertrauensfrage ursprünglich gar nicht dazu gedacht, Neuwahlen zu ermöglichen. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch die strategische Nutzung der Vertrauensfrage im Sinne des Grundgesetzes nicht als verfassungswidrig eingestuft. Hierzu gab es zwei Urteile den Jahren 1983 und 2005.