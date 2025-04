Was haben wir mit Trump gewonnen?

Ich zitiere mal aus einem älteren Artikel, genauer gesagt vom 29. August 2023. Darin stellte der Autor die Frage, was haben wir gewonnen, wenn Trump zurück kommt?

Nun, der Fall ist jetzt eingetreten, wir können die Einschätzungen von damals überprüfen.

Vieles, was sich seine Anhänger auch außerhalb den USA erhofft haben, hat Donald Trump nicht liefern können. „Wir“ werden nichts mit seiner Wiederwahl gewinnen, schon gar nicht mit so einer Clown-Regierung, wie der Ampel. Die USA werden mit oder ohne Trump gegenüber Deutschland schon wissen, wie sie ihre Interessen durchsetzen. Dasselbe gilt auch für Russland nach einem möglichen Ende des Ukrainekriegs oder dem Abgang (=Tod) von Putin. Wer auch immer ihm nachfolgt, wird nicht vergessen, wie sich Deutschland verhalten hat und russische Interessen vertreten. Das ist auch kein Wunder gegenüber einem Land, das sein eigenes Interesse nicht im Blick hat oder haben darf. Mit dem Abbau der wirtschaftlichen Schlagkraft ist Deutschland zur leichten Beute geworden, allerdings ist dadurch auch die Zeit begrenzt, in der es noch was zu holen gibt. Gab es jemals einen größeren Hoffnungsschimmer?

Deutschland steht immer noch unter der Ampel, deren Politik von Friedrich Merz in verschärfter Form fortgesetzt wird, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Donald Trump hat inzwischen zugegeben, dass die USA hinter dem Anschlag auf Nordstream II stecken. Er selbst will den Auftrag dazu erteilt haben. Und mit seinen Strafzöllen versetzt er der deutschen Wirtschaft einen weiteren Schlag in die Magengrube, wenn nicht gar einen Leberhaken. Alles, was wir von dieser Politik haben, ist das Nachsehen, denn SchwarzRot oder was auch immer in Kürze am Drücker ist, wird Trump von seinem Kurs abbringen können, sondern die Lage für Deutschland nur noch weiter verschlimmern.

Und das gilt im Prinzip, wie damals schon erwähnt, auch für Russland, unabhängig davon, ob der Ukrainekrieg beendet wird. Selbst wenn Putin gestürzt würde, wäre mit seinem Nachfolger nicht gut Kirschen essen. Das hat weniger damit zu tun, dass amerikanische Präsidenten amerikanische Interessen und russische Präsidenten russische Interessen vertreten – oder das, was sie aus ihrer Sicht dafür halten, sondern dass deutsche Regierungen grundsätzlich Politik gegen das eigene Volk machen. Solche Regierungen werden nicht ernst genommen, mit so einem Land kann man alles machen, zum Beispiel das Handy der Kanzlerin (der angeblich mächtigsten Frau der Welt) überwachen, ohne dass es die Beziehungen belastet, weil diese eben nicht partnerschaftlich, sondern von einem Machtgefälle geprägt sind, das Trump auf keinen Fall aufzugeben gedenkt.

Ich frage noch einmal: Gab es jemals einen größeren Hoffnungsschimmer? Wenn nicht dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist? Und das wird sie bald sein, denn Trumps Anschlag auf die Weltwirtschaftsordnung wird Folgen haben. Wer überleben will – und einige EU-Länder wollen das ganz sicher – muss für seine eigenen Interessen einstehen. Wird Deutschland dazu gehören?