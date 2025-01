Wann schmeißt der Opportunist Zuckerberg auch bei uns die Facebook-Zensoren raus?

in

Dem dreisten Machtmissbrauch der Medienmogule muss nicht auf Dauer zugesehen werden. Beispiel Zuckerberg. Herr über Facebook und Instagram mit täglich über zwei Milliarden Nutzern. Zuckerberg greift seit Jahren direkt in die Politik zugunsten der Biden-Partei ein und sperrte dem konkurrierenden Wahlkämpfer Trump seine Plattformen, wodurch der Millionen Menschen nicht mehr erreichen konnte. Ähnlich verfuhren ehemals die Herren des zweitgrößten Mediums Twitter. In eigener „Gerichtsbarkeit“ löschten sie millionenfach Kritik an der woken Biden-Politik und begründeten das mit angeblichen Verstößen gegen ihre Grundsätze.

Facebook und Twitter wie Ankläger, Scharfrichter und Henker

Als Trump der Präsidentschaft näher kam, wurde Zuckerberg vorsichtiger und gab im Juli 2024 Trumps Konten wieder frei (hier). Heute dreht dieser grenzenlose Opportunist komplett bei, erscheint bei Trump zum Essen und will sogar seine US-Zensoren rausschmeißen. Er gibt sich hirngewaschen mit der Feststellung „Wir werden … Fehler reduzieren … und die freie Meinungsäußerung … wieder herstellen“ (hier). Eine absolut lächerliche Nummer, auf die niemand hereinfallen sollte. In Deutschland sonnt sich Facebook bis heute in der Gunst von Regierung und Haltungsmedien, die seine Zensur durch teils windige, Staatsfunker-assoziierte oder Bertelsmann-artige Beauftragte schützen.

In Deutschland toben sich auf Facebook windige, teils Staatsfunker-assoziierte oder Bertelsmann-artige Zensoren aus

Der Deutsche Facebook-Ableger hat aus Sicht von Kritikern eine private Paralleljustiz aufgebaut, der zu widersprechen sich nur jemand leisten kann, der notfalls vier- bis fünfstellige Beträge für Rechtsanwälte locker machen kann. Da das fast keinem Nutzer möglich ist, wird die – von der Brüssel-EU forcierte – Unterdrückung der Meinungsfreiheit samt Negierung des zugehörigen Grundgesetzparagrafen flächendeckend durchgezogen. Beauftragte Zensoren: die üblichen Verdächtigen namens DPA, Bertelsmann-Arvato, Corruptiv! und weitere. Etwa Nichtgelöschtes erledigen ministeriale Denunziationsportale und eine nach Tausenden zählende Flut von Blockwarten öffentlich alimentierter Regierungsorganisationen. Den Rest speisen Profit-gesteuerte Anwaltskollektive polizeilich in die Staatsanwaltschaften ein und legen die Justiz lahm.

Den Moloch Brüssel-EU (Digitalzensur) entmachten. Die Giganten Facebook und Google (youtube) entflechten

Nach der vom künftigen Präsidenten Trump hoffentlich verwirklichten Entflechtung der Meinungskontrollgiganten, die schon jetzt zu Kreuze kriechen, muss auch in Deutschland mit dem eisernen Besen gekehrt und bis zur Brüssel-EU die Meinungsfreiheit erkämpft werden. Zensoren müssen komplett weg. Auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl kann man das Geeignete ankreuzen.