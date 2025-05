Wann kommt die DDR-„Republikflucht“ als Erschießungsgrund zurück? Söder und Beckmann schicken Maschinenpistolen

CSU-Söder und sein Minister Beckmann führten gerade mit Polizei-Maschinenpistolen vor, was zu ihrem augenscheinlichen Bedauern mit der DDR erneut untergegangen war: Wer unbescholten und unbewaffnet das Land verlassen will, wird mit Gewalt daran gehindert . So geschehen am Flughafen München, der von Innenminister Herrmann und dem allgegenwärtigen Söder überwacht wird (hier) . Was hätten ihre polizeilichen Maschinenpistolen-Träger gemacht, wenn die drangsalierten Ausreisewilligen davon gelaufen wären? „Auf der Flucht erschossen“ hieß es früher in einschlägigen Regimen auf deutschem Boden. Wollen Sie diese Machart auch in Unsererdemokratie wieder einführen, Herr Söder?