Zwei Landtagswahlen, zwei Sieger – und ein großer Verlierer: Die AfD gewinnt Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent, während die Linke in Berlin mit 25,7 Prozent stärkste Kraft wird. Friedrich Merz und die CDU erleben dagegen einen schwarzen Sonntag. In Schwerin fliegt die Union aus dem Landtag, in Berlin stürzt sie trotz Platz zwei auf 18,8 Prozent ab.

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD laut vorläufigem Ergebnis mit 38,2 Prozent vor der SPD von Manuela Schwesig mit 35,5 Prozent. Die Linke erreicht 6,5 Prozent, die Grünen 5,7 Prozent. Die CDU scheitert mit 4,9 Prozent erstmals in einem Bundesland am Einzug in den Landtag. Auch das BSW bleibt mit 4,8 Prozent draußen, die FDP fällt auf 1,0 Prozent.

Der Regierungsauftrag liegt damit bei der AfD. Weil SPD, Linke und Grüne gemeinsam eine Mehrheit bilden können und die anderen Parteien die AfD weiterhin ausgrenzen, könnte Wahlverliererin Schwesig dennoch im Amt bleiben. Der Wahlsieger soll dank Brandmauer draußen bleiben, während ein rot-rot-grünes Bündnis weiterregiert.

In Berlin gewinnt die Linke die Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 25,7 Prozent und legt 13,4 Punkte zu. Die CDU erreicht 18,8 Prozent und verliert 9,5 Punkte. Die AfD verbessert sich um 7,2 Punkte auf 16,3 Prozent und zieht an Grünen und SPD vorbei. Die Grünen kommen auf 14,3 Prozent, die SPD auf nur noch 12,1 Prozent. BSW und FDP scheitern mit 4,7 beziehungsweise 2,5 Prozent.

Opposition24 hatte bereits vor der Wahl geschrieben, dass Mecklenburg-Vorpommern blau und Berlin eine politische Sonderzone werden könnten. Genau das ist eingetreten: Im Nordosten gewinnt die AfD, in der Hauptstadt triumphiert die Linkspartei.

F-NEWS fällt ein vernichtendes Urteil über Merz und die CDU: In Mecklenburg-Vorpommern sei die Partei an der Fünfprozenthürde gescheitert, in Berlin habe sie als Steigbügelhalter der Linken ihr Profil verloren. Die Deutschlandzerstörer hätten sich an der Brandmauer die Finger verbrannt und klammerten sich dennoch an die Macht.

Zum Berliner Ergebnis sieht F-NEWS den Sieg der Linken als Folge der Migrationspolitik in der Hauptstadt. Türkische Medien, Clanchef Issa Remmo und Islamisten hätten den Wahlsieg gefeiert. F-NEWS warnt vor einer explosiven Verbindung aus Islamismus und Sozialismus. Auch der Zentralrat der Juden zeigte sich über das Ergebnis der Linken zutiefst beunruhigt und verwies auf antisemitische Grenzüberschreitungen im Wahlkampf.

Dem knappen Abstand zwischen AfD und SPD in Mecklenburg-Vorpommern traut F-NEWS nicht. In dem Kommentar „Mecklenburg-Vorpommern: Es riecht nach Wahlbetrug“ wird der späte Aufholprozess Schwesigs als unglaubwürdig bezeichnet. Für F-NEWS steht fest: Die Wähler haben Merz und seiner Brandmauer-Union erneut eine Abfuhr erteilt.

Das Fazit dieser Wahlnacht ist unübersehbar: Die CDU verliert in beiden Ländern massiv, die AfD gewinnt MV und legt in Berlin kräftig zu. Trotzdem soll die Brandmauer den Wahlsieger in Schwerin von der Regierung fernhalten und in Berlin den Weg für ein neues Linksbündnis öffnen.

Quellen: Landeswahlleiter Berlin; vorläufiges Ergebnis Mecklenburg-Vorpommern; verlinkte Kommentare bei F-NEWS.