Waffenruhe wackelt – Hamas droht mit neuem Krieg

Erst gestern hatte Opposition24 in dem Beitrag „Die große Gaza-Show“ davor gewarnt, dass der angebliche Frieden nur eine Illusion sei – und nun scheint sich diese Einschätzung dramatisch zu bestätigen. Laut krone.at hat die Hamas angekündigt, den bewaffneten Kampf gegen Israel fortzusetzen. Ein Jahr nach der Tötung ihres Anführers Yahya al-Sinwar erklärte die Organisation, die „Flamme des Widerstands nicht erlöschen zu lassen“.

Damit steht das internationale Abkommen zur Beendigung des Gaza-Kriegs vor dem Scheitern. Israel droht mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe, sollte die Hamas ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Währenddessen wurden laut palästinensischen Angaben erneut Menschen bei einem Drohnenangriff im Gazastreifen getötet. Die Hamas bekräftigt offen ihr Ziel, Israel zu zerstören und einen islamischen Staat auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina zu errichten – eine Zwei-Staaten-Lösung lehnt sie weiterhin kategorisch ab.

Die Lage bleibt explosiv: Der Grenzübergang Rafah bleibt geschlossen, Hilfslieferungen kommen nur spärlich an. Der fragile Waffenstillstand bröckelt – und wer sich von dieser „Friedenslösung“ Stabilität versprochen hat, dürfte spätestens jetzt erkennen, dass sie nie mehr als ein politisches Theaterstück war.