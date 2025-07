Verfassungskrise voraus

Man kann ein Grundgesetz so konstruieren, daß es flexibel ist und über die Jahrhunderte besteht. Man kann es auch so detaillieren, daß alle 20 Jahre eine Verfassungskrise entsteht. Deutschland gab sich 1920, 1949, 1968, 1990 neue Verfassungen, darüber hinaus wurde die Weimarer Verfassung 1933 amputiert. 1949 traten parallel sogar zwei Verfassungen in Kraft. Deutschland ist nicht nur was Währungsreformen, sondern auch was neue Verfassungen betrifft Weltmeister. Das mag daran liegen, daß sie inhaltlich überfrachtet und ideologisch belastet waren. Der jugendliche Karl Marx beklagte das Übergewicht der zur Illusion privilegierten Stände in Deutschland, was zumindest ein Erklärungsversuch ist.

Eine ketzerische Bemerkung zu „unsere Demokratie“.

Diejenigen staatlichen Gebilde, die die Demokratie als Monstranz im Namen vor sich hertragen und hertrugen sind

Deutsche Demokratische Republik

Demokratische Republik Kongo

Demokratische Volksrepublik Algerien

Demokratische Bundesrepublik Äthiopien

Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea)

Demokratische Volksrepublik Laos

Demokratische Republik Sao Tomé und Principe

Demokratische sozialistische Republik Sri Lanka

Demokratische Republik Timur-Leste

und die sogenannten Volksdemokratien im RGW-Einflußbereich (Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien)

Die meisten davon hatten und haben es nötig. Die Pseudoeliten der Nationalen Front merken nichts mehr.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Nichts ist widerwärtiger als die Majorität; denn sie besteht aus wenigen kräftigen Vorgängern, aus Schelmen, die sich akkommodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen, was sie will.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Quelle: Prabelsblog