Venezuela: Der angebliche „Wertewesten“ lässt die Masken fallen

Jedem politischen Beobachter, der seine Sinne beisammen hat, ist klar: Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich ihr aktuell hochgekochtes Drogen, Gewalt- und Schmuggelchaos aus Richtung Süden im Wesentlichen selbst eingebrockt. Die Weigerung von Präsident Joe Biden und seiner Sozia Kamala Harris, die Grenze zu Südamerika wirksam zu sichern, hat Millionen illegaler Einwanderer ins Land gelockt. Die Ausschilderung Hunderter sogenannter „Sanctuary cities“ — Städten, die sich weigern, geltendes Einwanderungsrecht konsequent anzuwenden — machte den endgültigen Kontrollverlust massentauglich.

Dass mit jahrelang offenen Schleusen auch tonnenweise Drogen, Waffen und kriminelle Netzwerke in die USA gelangten, ist keine Verschwörung, sondern die banalste aller Folgen. Wenn nun Donald Trump dieses Desaster beklagt, sollte er sich an die eigene Nase fassen: Das Problem ist hausgemacht, ein Ergebnis politischer Verantwortungslosigkeit mehrerer Administrationen — inklusive seiner eigenen.

Die Volksverblöder und Gehirnwäscher rufen nach einem Sündenbock

Doch die infantile Kindergartenpolitik des Westens verlangt stets einen Sündenbock. Am einfachsten wird der venezolanische Präsident Maduro in Tausenden Kilometern Entfernung zum Allzuständigen für das Chaos in New York, San Franzisco und allem, was dazwischen liegt erklärt. Die lächerliche Schuldübertragung erhält ihren europäischen Ritterschlag durch das beredte Schweigen der gehirnwaschenden öffentlich-rechtlichen und Mainstream-Medien. Auch die Nato-Jubelperser stehen auf dem Kabel und wissen nicht, wie sie Trumps Eskapaden rund um das Kidnapping von Präsident Maduro zurechtbiegen sollen, nachdem sie jahrelang die Unverletzlichkeit von Grenzen gepredigt haben. Noch gestern wollte Frau Bairbrock „jeden Quadratzentimeter“ ukrainischen Bodens „um 360 Grad“ verteidigen und Russland im Namen edelster westlich-fraulicher Werte ruinieren. Ein Kübel Eiswasser auf die Birne dürfte sich für diese Leute besser anfühlen als die neuesten Nachrichten aus Südamerika..

Natürlich wird Trump auch hier das Hasenpanier ergreifen müssen, wie zuvor beim Grand Fiasko of Afghanistan

Mit der chirurgischen Invasion in Caracas lässt Trump den Tiger aus dem Tank: Es geht ums Öl. „Drill, baby, drill“ — und zwar zuerst für amerikanische Konzerne. Die aber werden nicht lange ungestört plündern können, weil die Venezolaner – wie fast der geamte südamerikanische Kontinent – allergisch auf die Yankees aus dem Norden reagieren. Irgendwann wird für die US-Besatzer genau so Schluss mit lustig sein, wie es in allen vom Zaun gebrochenen US-Kriegen seit 1945 der Fall war.