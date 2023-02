Unrechtstaat als Rechtstaat modelliert

von Sachlichkeit

Die Krankheit, hier die kognitiven Fähigkeiten, welche als Ursache immer den Symptomen vorausgeht muss erkannt und geheilt werden! Die Gesetzgebungen basieren auf betrügerischen Lehrmeinung – Grundlagen der Ökonomie und Medizin!

Leider erkennt die Bevölkerung die Tragweite der zur Machterhaltung bewusst installierten Fehlkonstruktion nicht, denn die Demokratie ist nur so stark, wie es die kognitiven Fähigkeiten ermöglichen! Wissen der betreuten Bildung ist modelliert, es braucht auch geistiges Volumen, um die kreativen arglistigen Täuschungen zur Machterhaltung, als solche zu erkennen!

Wir leben in einem zum Rechtstaat modellierten UNRECHTSTAAT. Der Mensch erbringt zur Bedürfnisabdeckung zum Wohle der Menschheit und Natur (sollte so sein), die dafür notwendigen Leistungen. Der entsprechende Leistungsaustausch (Wirtschaft) wird durch die Liquiditätsbereitstellung der Betrugsorganisation Bankensystem zur gewerblichen Nutzung ermöglicht. Diese Administration wurde entgegen ihrem Wesen als Gemeinschaftswerk, zur gewerblichen Nutzung überstellt. Diese Zuordnung bildet den Hebel der Macht (Freimaurer) und führt zwangsläufig zu pädagogischem und politischem Machtmissbrauch.

Die gesetzliche Regelung basiert auf dem Lehrmeinung – Täuschungskonstrukt, wonach das Kunstprodukt Geld vom Himmel fällt und von der Bevölkerung zur Bank oder zum Staat getragen wird. Zur Vertuschung der Wahrheit, wurden die entsprechenden Gesetze erlassen! Die Lehrmeinung der Sekte Ökonomie und Justiz, wonach die Banken, das Geld ihrer Kunden verwenden können, kann nur in Trance (Wahnvorstellung) erfolgen. 99% der Menschen leben weltweit mit dieser Wahnvorstellung, ermöglichen so das Machtgehabe der Banken- und des Staates!

Die Menschheit ermöglicht, wahrscheinlich aus Dummheit, die Macht weniger Mitmenschen (Freimaurer Unterwanderung)? Demokratie in einem Unrechtstaat kann nur als Schizophrenie bezeichnet werden!

Eine Bank als Geldquelle, bedient seine Aktivitäten ausschliesslich aus der eigenen Quelle um auf diese buchhalterische Weise, die Liquidität für die Wirtschaft bereitzustellen. Diese Administration erfüllt das Wesen der Gemeinnützlichkeit, denn sie dient einzig dem Leistungsaustausch. Die Verzinsung wird gesetzlich und ökonomisch damit begründet, dass der Mensch sein Geld auf die Bank bringt und einen Teil dem Staat abgibt! Betrug = Unrechtstaat als Rechtstaat modelliert und verstanden! Die vorgeschriebene Regulierungsvorschrift für die Geldbereitstellung ist der Parameter für das Eigenkapital, welcher aus der Geldquelle stammt (Liquidität für die Wirtschaft). Sämtliche Regularien und Gesetze bedienen den Organisationsbetrug zur gewerblichen Nutzung! UNRECHTSTAAT!

Es sollte doch jedem Menschen mit einem IQ knapp über der Fiebergrenze klar sein, dass die Geldbereitstellung auch den Leistungsaustausch für den Staat und das Sozialberechtigten beinhaltet, denn diese Faktoren sind in den Leistungspreisen einkalkuliert. Die wiederkehrenden Wirtschaftseinnahmen sind demnach anteilig direkt an die Leistungserbringer, so auch an den Staat (inkl. Soziales) umzulegen. Um den Rückfluss, nicht bezahlen zu organisieren, modelliert die Staatsmacht einen Zahler als Zombie, damit die Politik (Parteien) ihren Spieltrieb ausleben kann. Die Vertuschung der Wahrheit erfolgt weltweit über die Hinzufügung zum Erwerbseinkommen, wo es natürlich niemals hingehört, denn der Gegenwert der Leistung entspricht dem frei verfügbaren Einkommen. Der Mensch erbringt zusammen mit der Automatisierung entweder selbständig oder in Anstellung die notwendige Austauschleistung. Der Staat diktiert der Wirtschaft den Austauschpreis für das Gemeinwohl und Soziale! Es hat den Staat nicht zu interessieren, wie hoch das Privat- Einkommen, Vermögen, Erbschaften und Schenkungen sind, es dient einzig der Kontrolle! Mit der Steuerlügenkonstruktion verfügt der Staat, seit ewigen Zeiten, über die notwendigen Kontrollmechanismen, welche immer weiter ausgedehnt werden!

Aufwachen aus der Geldgeber-Zahler-Hypnose und die Staatsmacht in den Senkel stellen

Warum diese Zusammenhänge aus der betreuten Bildung nicht erfahren werden können, muss der arglistigen Täuschung und Vertuschung zugeordnet werden. Im Kind- und Jugendalter von der Staatsmacht und Vorbetern, geistig missbraucht, um als Erwachsener kognitiv nicht fähig zu sein, die Täuschungen zu erkennen! Keine geistig gesunde Gesellschaft braucht eine Staatsmacht und Politiker, auch die Globalisierung muss in diesem Zusammenhang als «Satanismus» verstanden werden!

Liebe Mitmenschen, es ist darum sicher nicht abwegig zu erkennen, dass die Agenda zum Sozialkreditsystem nicht möglich wäre, würde die Bildung, ihren Auftrag nicht nach der Macht des Staates ausrichten. Ich würde mich ausserordentlich freuen, wenn die Wahrheit aus der Bildungs- oder Justizecke kommen würde, denn dafür braucht es nur einen fairen Charakter! Die Medien haben die Ursachen und nicht die Symptome zu beschreiben, denn nur auf diese Weise kann man Krankheiten heilen!

Die nun in Umsetzung bestehende, spätrömische Dekadenz wird von der «Bildung» und Medien unterstützt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, denn das Hamsterrad lässt es oft nicht zu, klar Denken zu können? Ihre Rezeption interessiert mich!

Als Mensch lege ich jedoch Wert auf korrektes Verhalten, geordnete Abläufe und stimmige Verhältnisse. Deshalb bin ich Anarchist. An-Archie verstanden im Sinn des Worts als Ordnung ohne „Arche“ (=griechisch Vorherrschaft), das heisst als Gesellschaftsordnung mit verlässlichen Verhaltensregeln, Ordnungsstrukturen und Verfahrensabläufen, notfalls auch mit handfesten Konfliktlösungen in fairen Prozessen – jedoch all dies, ohne dass jemand in diesen Belangen für sich ein Monopol im Sinn einer obersten Vor-Herrschaft beanspruchen kann. Das würde nämlich – wie jedes Monopol – die Qualität des Rechts-, Ordnungs- und Verfahrensangebots verschlechtern, den Preis erhöhen und den Anbieter arrogant werden lassen. Gerade Letzteres ist im Bereich von Recht und Ordnung besonders gefährlich, wie die Geschichte immer wieder zeigt.

Wissen fernab der betreuten Bildung vernetzt, kann Erfolg bringen?»