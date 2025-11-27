Transideologie: Irischer Lehrer wegen falschem Pronomen bereits zum vierten Mal festgenommen

Zahlreiche Meldungen in den sozialen Netzwerken berichten über die erneute Verhaftung des irischen Lehrers Enoch Burke am 25. November 2025 wegen Verachtung des Gerichts, da er weiterhin aus Gewissensgründen das Pronomen „they“ für einen transgender Schüler verweigert und somit ein Gerichtsverbot missachtet.

Enoch Burke wurde festgenommen, in ein Polizeiauto gezwungen und ins Mountjoy-Gefängnis gebracht, nachdem er sich geweigert hatte, die Transgender-Ideologie zu unterstützen. Enoch Burke weigerte sich, der Forderung von Schulleiterin Niamh McShane nachzukommen, für einen männlichen Trans-Schüler das Pronomen „they“ zu verwenden – eine Forderung, zu der sie kein Recht hatte. Während Enoch Burke zum vierten Mal in eine Gefängniszelle gebracht wird, verstecken sich die Kirchenführer weiterhin im Verborgenen und verraten ihn durch ihr heimtückisches Schweigen zu diesem Thema.

BREAKING: Teacher Enoch Burke has been arrested, forced into a Garda car and taken to Mountjoy Prison after he refused to endorse transgender ideology.



Enoch Burke refused to comply with Principal Niamh McShane’s demand that he use the “they” pronoun for a male student, a demand… pic.twitter.com/Qd0aRWRY9D — Enoch Burke (@EnochBurke) November 25, 2025

Das Video zeigt Burkes Festnahme nahe der Wilson’s Hospital School, bei der er und Familienmitglieder mit Polizisten sprechen, bevor er abgeführt wird; dies ist Teil eines langjährigen Streits, der Burke bereits über 500 Tage Haft einbrachte.

So oft wurde Burke bereits verhaftet und ins Gefängnis gesperrt

September 2022 : Burke wird erstmals wegen Missachtung eines Gerichtsbeschlusses inhaftiert, der ihm verbietet, die Wilson’s Hospital School zu betreten, nachdem er sich geweigert hatte, das Pronomen „they“ für einen transgender Schüler zu verwenden. Er verbringt etwa drei Monate im Gefängnis.

: Burke wird erstmals wegen Missachtung eines Gerichtsbeschlusses inhaftiert, der ihm verbietet, die Wilson’s Hospital School zu betreten, nachdem er sich geweigert hatte, das Pronomen „they“ für einen transgender Schüler zu verwenden. Er verbringt etwa drei Monate im Gefängnis. September 2023 : Burke wird erneut inhaftiert, nachdem er weiterhin die Schule besucht hat, trotz eines bestehenden Gerichtsbeschlusses. Er verbringt wiederum mehrere Monate im Gefängnis.

: Burke wird erneut inhaftiert, nachdem er weiterhin die Schule besucht hat, trotz eines bestehenden Gerichtsbeschlusses. Er verbringt wiederum mehrere Monate im Gefängnis. Juni 2024 : Burke wird aus dem Gefängnis entlassen, da die Schulprüfungen beendet sind und die Schule in den Ferien ist. Er bleibt jedoch weiterhin der Missachtung des Gerichtsbeschlusses schuldig.

: Burke wird aus dem Gefängnis entlassen, da die Schulprüfungen beendet sind und die Schule in den Ferien ist. Er bleibt jedoch weiterhin der Missachtung des Gerichtsbeschlusses schuldig. September 2024 : Burke wird zum dritten Mal inhaftiert, erneut wegen Verletzung des Gerichtsbeschlusses, der ihm den Zutritt zur Schule verwehrt.

: Burke wird zum dritten Mal inhaftiert, erneut wegen Verletzung des Gerichtsbeschlusses, der ihm den Zutritt zur Schule verwehrt. November 2025: Burke wird zum vierten Mal inhaftiert, nachdem er erneut die Wilson’s Hospital School besucht hat, trotz eines erneuten Gerichtsbeschlusses, der ihm dies verbietet. Er wird am 25. November 2025 festgenommen und ins Mountjoy Prison gebracht.

Insgesamt hat Burke bis November 2025 über 500 Tage im Gefängnis verbracht, hauptsächlich wegen wiederholter Verletzung von Gerichtsbeschlüsse, die ihm den Zutritt zur Schule verwehren.