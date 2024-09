Irland: Lehrer wegen falschem Pronomen festgenommen

in

Am vergangenen Montag wurde der irische Lehrer Enoch Burke zum dritten Mal verhaftet, weil er trotz gerichtlicher Anordnung die Schule betrat, an der er suspendiert worden war. Burke hatte sich geweigert, einen Trans-Schüler mit dem selbst gewählten Namen und Pronomen „they“ anzusprechen, da dies seinen christlichen Glauben verletzen würde.

Burke legte Berufung gegen seine Entlassung ein, die noch nicht verhandelt wurde, daher besuchte er trotz Zutrittsverbots weiterhin die Schule und musste bereits zweimal ins Gefängnis. Beim dritten Polizeigewahrsam erklärte er, dass er das Recht habe, dort zu sein und zu arbeiten und den Schülern nicht zu sagen, dass sie Pubertätsblocker nehmen sollen.

Demo für alle ruft zum Protest gegen die Trans-Ideologie auf:

Die Trans-Ideologie beraubt uns unserer grundlegenden Rechte. Wir können Burkes Einsatz unterstützen, indem wir seinen Fall bekannt machen – und indem, wir frühzeitig unsere Rechte wahrnehmen und für die Wahrheit ein Zeichen setzen.

Am Marsch für das Leben teilnehmen!

Dazu gibt es bald wieder eine Gelegenheit: Am Samstag, den 21. September, findet in Berlin und Köln jeweils der Marsch für das Leben statt. Los geht es um 13 Uhr am Brandenburger Tor (Berlin) und auf der Deutzer Werft (Köln). Kommen Sie zahlreich!