Thyssen-Krupp: 11.000 Leute fliegen raus. Kein Wort, dass der CO2-Mythos die Ursache ist

Die Verdummdeubelung der Malocher kennt keine Grenzen. Bei Thyssen-Krupp Stahl heißt es aktuell, dass 11.000 Leute gehen müssen (hier). Der Grund: Man produziere den Stahl „zu teuer“. Das ist die einzige Erklärung, die geboten wird und die grüne NRW-Vizeministerpräsidentin Neubaur steht nach eigener Beobachtung „fest an der Seite der Beschäftigten“ (hier). Selten ist dreister gelogen und betrogen worden, denn genau die Frau und ihre Partei sind es ja, die die Industrie ruinieren, indem sie preiswerte Energielieferanten abschalten oder in die Luft sprengen und unhaltbare CO2-Auflagen in Kraft lassen.

Wie diese Politikerin und ihre Verblödungsgehilfen namens Gewerkschaft es noch fertigbringen, vor die Belegschaften zu treten, ist schleierhaft. Der ehemaligen Ruhrgebietspartei SPD, damals mit Johannes Rau und absoluter Mehrheit , sind die Arbeiter nur noch peinlich und die CDU mit den Herren Merz, Wüst und Günther vorweg ist zur ausschließlichen Postenjägerunion verkommen, die alles mitmacht, um sich hochbezahlt wichtig machen zu können. Die Malocher in Duisburg und Umgebung haben von diesen Herrschaften nichts als leeres Wortgeschwafel zu erwarten. Die Wahrheit schon mal gar nicht, dass die Industrie auf dem grünroten Altar der Klima– und CO2-Mythologie halal abgemurkst wird.