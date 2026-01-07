Strom weg, Staat ratlos – Berliner Blackout entlarvt Katastrophenversagen

Der Berliner Stromausfall hat schonungslos offengelegt, wie schlecht Deutschland auf echte Krisen vorbereitet ist. Wie t-online berichtet, geriet die Hauptstadt schnell an ihre Grenzen: zu wenig Helfer, chaotische Unterbringung, fehlende Notfallstrukturen. Selbst Pflegebedürftige landeten in Turnhallen – ein Sinnbild für staatliches Versagen.

Der Ärger richtet sich auch gegen Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Bürger machten ihm vor Ort lautstark Vorwürfe, während Behörden versuchten, die Lage kleinzureden. Dabei war das Desaster absehbar: Der Landesrechnungshof hatte den Katastrophenschutz bereits zuvor als organisatorisch und personell unzureichend kritisiert. Feuerwehr und Hilfsorganisationen sprechen offen von „lächerlicher“ Ausstattung.

Erst nach Tagen reagierte der Senat mit Notlösungen und schickte Betroffene auf Kosten der Stadt in Hotels. Ein Eingeständnis, dass funktionierende Notfallpläne offenbar fehlten. Und Berlin ist kein Einzelfall: Laut Umfragen haben viele Kommunen keine einsatzfähigen Pläne für großflächige Stromausfälle, Notwasser oder Informationspunkte für Bürger.

Es fehlen bundesweit rund vier Millionen freiwillige Helfer. Gleichzeitig weiß offenbar niemand genau, wer im Ernstfall eigentlich das Kommando hat. Katastrophenforscher sprechen von Blindflug, Insider von einer typischen „Katastrophendemenz“ – erst Panik, dann Vergessen.

Der Berliner Blackout war kein Ausrutscher, kein Fehler im System, sondern ganz offenbar Teil des Plans, Deutschland nachhaltig zu schädigen.