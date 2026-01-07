Strom weg, Staat ratlos – Berliner Blackout entlarvt Katastrophenversagen

|

Redaktion

|

Der Berliner Stromausfall hat schonungslos offengelegt, wie schlecht Deutschland auf echte Krisen vorbereitet ist. Wie t-online berichtet, geriet die Hauptstadt schnell an ihre Grenzen: zu wenig Helfer, chaotische Unterbringung, fehlende Notfallstrukturen. Selbst Pflegebedürftige landeten in Turnhallen – ein Sinnbild für staatliches Versagen.

Der Ärger richtet sich auch gegen Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Bürger machten ihm vor Ort lautstark Vorwürfe, während Behörden versuchten, die Lage kleinzureden. Dabei war das Desaster absehbar: Der Landesrechnungshof hatte den Katastrophenschutz bereits zuvor als organisatorisch und personell unzureichend kritisiert. Feuerwehr und Hilfsorganisationen sprechen offen von „lächerlicher“ Ausstattung.

Erst nach Tagen reagierte der Senat mit Notlösungen und schickte Betroffene auf Kosten der Stadt in Hotels. Ein Eingeständnis, dass funktionierende Notfallpläne offenbar fehlten. Und Berlin ist kein Einzelfall: Laut Umfragen haben viele Kommunen keine einsatzfähigen Pläne für großflächige Stromausfälle, Notwasser oder Informationspunkte für Bürger.

Es fehlen bundesweit rund vier Millionen freiwillige Helfer. Gleichzeitig weiß offenbar niemand genau, wer im Ernstfall eigentlich das Kommando hat. Katastrophenforscher sprechen von Blindflug, Insider von einer typischen „Katastrophendemenz“ – erst Panik, dann Vergessen.

Der Berliner Blackout war kein Ausrutscher, kein Fehler im System, sondern ganz offenbar Teil des Plans, Deutschland nachhaltig zu schädigen.

Avatar-Foto

Redaktion

Kommentare

2 Antworten zu „Strom weg, Staat ratlos – Berliner Blackout entlarvt Katastrophenversagen“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Hat jemand das Gegenteil behauptet? Schlecht dabei ist nur,ohne Deutschland geht es nicht,dass hat natürlich seine Gründe,nicht wahr? Dieses Konstrukt BRD ist der Grund jedenfalls nicht… Finde den Fehler… Und überhaupt bin ich der Meinung, Deutschland immer zuerst👈 Und jeder sollte seinen eigenen Mist vor der Türe kehren…. Fällt sehr wahrscheinlich viel an,zum kehren… ✍️

    Antworten
  2. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Es ist und bleibt so…. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz… Martin Luther… Und das ist noch milde ausgedrückt… 😡 Von dem was er je gesagt hat 👈😡

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: