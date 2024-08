Solingen hat der AfD-Rakete kurz vor der Wahl Schub gegeben

Für das angeschlagene Umfeld von Mario Voigt, Annalena B-bock, Michael Kretschmer und Robert H-beck wirklich Pech, Zum ungünstigsten Zeitpunkt hat ein mit Gut und Blut eifernder Moslem, der sich vor dem Kampf nicht in ragenden Türmen verkrümelt hatte, maximale Verwirrung in das Lager der Durchhaltepolitiker getragen. Möglicherweise stand sogar der Islamische Staat hinter dem brutalen Anschlag. Was fatal ist und bleibt: Daß zwischen berechtigten Asylanten, Fachkräften, Dschhadisten und Kriminellen seit 2015 nie eine Brandmauer gezogen wurde. Das Gewurschtel haben Dr. M., Nancy und Nachtfluganna so gewollt und mit Hilfe des umstrittenen und teuren Zwangsfernsehens verantwortungslos durchgesetzt.

Heute ist ein Video aus Frankenhausen im Netz. Björn Höcke sprach auf einem rappelvollen Marktplatz. Die Stadt hat mit fünf eingemeindeten Dörfern ganze 9.000 Einwohner. Da sind wirklich viele auf den Beinen. Mehr als man an Mobilisierung bisher erwarten konnte. Man darf auf den Wahlabend gespannt sein.

Übrigens: Die ständigen Adolf-Vergleiche sind die Thüringer seit der bolschewistischen Steinzeit gewohnt, Schon in der Russenzeit wurde jeder Demokrat mit Hitler gleichgesetzt. Ein ganz alter Hut. Man sollte die Sache so interpretieren: Nur wer von der jeweiligen Herrschaft mit dem Dritten Reich gleichgesetzt wird, ist ein Demokrat. Die BRD wurde übrigens permanent als neofaschistisch und revanchistisch beschrieben. Schon damals hatte diesen Lehrer- und Journalistenlügen kein Mensch geglaubt, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl, Alice Weidel und Björn Höcke hätten von Hitler nicht mal einen Aufnahmeantrag für die Partei bekommen. Wenn Adolf die heutige Rede von Höcke gehört hätte, hätte er einen seiner Wutanfälle bekommen. Schon weil sein Handbuch des Amtes für Fest-, Freizeit- und Feiergestaltung nicht angewendet worden ist, aber auch aus inhaltlichen Gründen. Höcke hatte sich in seinen Reden für die Marktwirtschaft eingesetzt, er will die Kaufhäuser nicht verstaatlichen und die Juden nicht vergasen. Jeder einzelne dieser Punkte würde reichen, um beim Führer in Ungnade zu fallen.

Die Auftritte der Nationalen Front 2.0 in Solingen kann man entgegen der Rede von Höcke nicht als gelungen bezeichnen. Die verwunderten Beobachter des Betroffenheitsschauspiels kann man als enttäuscht beschreiben. Scholz war wieder ein emotionaler Totalausfall, was selbst der Mainstream einräumte. Auch der NRW-MP Wüst regiert mit den Grünen, was ihm auf der Mordstätte jegliche Glaubwürdigkeit raubt.

Heute gab es schon wieder einen blutigen Messerangriff, diesmal in Braunschweig.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Und schnell und unbegreiflich schnelle

Dreht sich umher der Erde Pracht;

Es wechselt Paradieseshelle

Mit tiefer, schauervoller Nacht.

(Geh. Rath v. Goethe)