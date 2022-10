Emesis: Und wieder hat das Volk gewählt!

Keine Überraschung in Hannover. Die Landeshauptstadt mit dem grünen Bürgermeister, der alle Autos rausschmeissen möchte, bleibt in festen Händen. Es ist überhaupt kein „Wahl-Wumms“, wenn die Union aus der Regierung fliegt, Rot-Grün übernimmt und die FDP die 5 Prozent Hürde verpasst. Es ist die gleiche gequirlte Sch****e wie gewohnt, die Nationale Front hat immer recht. Da nutzt es doch auch niemandem, dass die AfD „zugelegt“ hat und bei etwas mehr als 11 Prozent gelandet ist. Ebensogut könnte Ricarda Lang verkünden, sie habe zwanzig Kilo abgenommen. Wer würde das bemerken?

Dazu passend die Nachrichten aus Wien. Grusel-Opa van der Bellen hat sein Amt verteidigt – trotz der vielen Gegenkandidaten schreibt die Presse. Ich glaube eher, es war andersherum. Bei so viel Auswahl hatte keiner der Herausforderer überhaupt nur eine Chance, wenigstens den FPÖ Kandidaten zu übertrumpfen. Mit Clown-Personalien wie Gerald Grosz kann man in Österreich keinen Blumentopf gewinnen, da braucht es nicht einmal mehr die Schummelei mit der Briefwahl, um einen Norbert Hofer zu verhindern.

Und hier ein Grund, warum wir froh sein sollten, über diese Wahlergebnisse.

Man soll nie versuchen, durch Gewalt zu siegen, wo man es durch Betrug vermag. Niccolò Machiavelli



Es hätte schlimmer kommen können. Fliegt ein Betrug auf, wie zuletzt in Berlin, wird ein bißchen nachgewählt, was freilich keine großen Änderungen bringt, denn die Stimme gilt stets nicht nur der Partei und einem Kandidaten, sondern dem System. Wenn das System Murks ist, stimmt man für noch mehr Murks. Ich weiß, es missfällt vielen Menschen, die noch Hoffnung haben und glauben, man könne auf politischem Wege irgendeinen Kurs korrigieren, wenn man es deutlich sagt: NEIN! Kann man nicht! Das beste Beispiel ist die Musterdemokratie in der Schweiz. Hierzu ein Zitat aus Die verlorene Gesellschaft von Stefan Millius.

Eine Nation, die nicht mit Fackeln auf der Strasse steht, wenn eine Regierung über den Straftatbestand einer zu stark aufgedrehten Heizung diskutiert, ist verloren. Eine Nation, die nicht geschlossen vor dem Bundeshaus anrückt, wenn die Injektion eines nicht langzeiterprobten Stoffs zur Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gemacht wird, ist verloren. Eine solche Nation hat sich selbst aufgegeben und lässt buchstäblich alles mit sich machen. Die verlorene Gesellschaft von Stefan Millius.

Damit ist alles gesagt.

Nein, es geht doch auch anders, seht doch: Ungarn, Italien, Polen und bis vor kurzem hätte man die USA noch dazu gezählt, wenn Donald Trump Präsident geblieben wäre. Ja – wenn! Ist er aber nicht. Und das hat seinen Grund. Unerwünschtes Verhalten zieht eine Korrektur nach sich. Und die fällt vergleichsweise harmlos aus in westlichen Ländern. Noch!

Wir wählen Murks, wenn wir wählen. Wenn wir nicht wählen, ändert das ebenfalls nichts – weder das eine, noch das andere ist eine Option. Der Murks bleibt bestehen, wie auch die Erde das bleibt, was sie ist, ob wir sie nun für rund oder flach halten. Trotzdem fallen bei dem Thema etliche Menschen übereinander her und vergeuden sinnlos Energie.

Ich beende den Artikel mit ein paar Aussagen, die ich nicht getroffen habe, um zu verdeutlichen, worum es mir geht. Ich habe nicht geschrieben, man solle nicht wählen gehen. Ich habe auch nicht geschrieben, man solle oder bräuchte die AfD nicht wählen bzw. je nach dem wo man lebt, eine oppositionelle Partei. Ebenso habe ich keine Aussage zum Zustand unserer Erde getroffen.

Und dann ist da noch dieses Märchen im Umlauf, nachdem unser „Gehirn“ angeblich das Wörtchen „nicht“ nicht kennen würde…