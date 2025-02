Schicksalswahl

Mit einem dramatischen Appel richtet sich die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. an die Öffentlichkeit und ruft zur Wahl auf:

Wie noch nie seit dem Ende der letzten Diktaturen in Deutschland wird die Opposition heute wieder verfolgt. Grundrechte werden mit Füßen getreten, die Meinungsfreiheit geschleift. Feixende Staatsanwälte freuen sich im Fernsehen über das Leid der Opfer von völlig unverhältnismäßigen Polizeimaßnahmen. Gegen die einzige noch patriotische Partei wird Hass und Hetze verbreitet, vom zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und nicht zuletzt in vom Kartell der Altparteien organisierten und finanzierten Massenaufmärschen, bei denen auch zur Gewalt aufgerufen wird.

Die derzeitigen linken Machthaber sind in Panik, seitdem in den USA eine nationalkonservative Regierung konsequent gegen Globalismus und den Tiefen Staat vorgeht. Politiker der Trump-Administration haben die zunehmende Unfreiheit und Repression in Europa völlig zu Recht angeprangert. Die USA und Russland schicken sich an, Frieden zu schließen, was die vereinigten Kriegstreiber in Brüssel und Berlin in helle Aufregung versetzt hat.

Mit einer Fortsetzung der Regierung des Altparteienkartells in Berlin wird die Abschaffung Deutschlands weitergehen. Zerstörung der Wirtschaft, Auflösung der deutschen Identität, Fortsetzung des Bevölkerungsaustausches, Klima- und Genderwahn sowie Kriegspolitik. Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und Demokratie werden weiter demontiert. Ziel ist eine ökosozialistische Diktatur, die zentral von Brüssel gesteuert werden soll.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein starkes Abschneiden der patriotischen Opposition bei der kommenden Bundestagswahl durch Manipulationen verhindert werden soll. Der bezeichnende Hinweis führender Politiker in Deutschland und in der EU auf das Beispiel „Rumänien“, wo nach einem unbequemen Ergebnis die Wahl für ungültig erklärt wurde, hat aufhorchen lassen. Kanzlerkandidat Merz (CDU) verkündete öffentlich, dass die Stimmen für die Opposition, am 24.2.25 „nichts mehr Wert“ sein würden. Dies sind Alarmzeichen, welche die Wachsamkeit aller anständigen Bürger unseres Landes hervorrufen muss.

Mittlerweile scheint Konsens im System zu herrschen, dass ein starkes Abschneiden der konservativen Opposition bei der Wahl „mit allen Mitteln“ verhindert werden muss, auch mit illegalen. Monströse historische Vergleiche werden dazu herangezogen. Angeblich stünde ein neues „1933“ bevor. Dabei sind es die gewalttätigen Horden der roten SA, der Antifa, die praktisch jeden Wahlkampfstand der patriotischen Opposition belagern und bedrohen. Nur Großaufgebote der Polizei können die nationalen und konservativen Demokraten vor gewalttätigen linken Übergriffen schützen.

Wir müssen großen Respekt vor den Patrioten jeden Alters haben, die sich trotz dieser Bedrohungen und Verfolgungen nicht davon abhalten lassen, sich auch auf der Straße für Deutschland und den Erhalt der deutschen Identität und Kultur einzusetzen. Dies erfordert Mut und Standhaftigkeit. Belohnen wir dies, indem wir ihnen am kommenden Sonntag unsere Stimme geben. Bitte informieren und überzeugen Sie unentschlossene Bekannte und Verwandte, wählen zu gehen. Und nehmen Sie wenn möglich an der Wahlbeobachtung teil, indem Sie nach Schließung der Wahllokale vor Ort bleiben und der Auszählung der Stimmen zur Verhinderung von Fälschungen beiwohnen. Dies ist das Recht eines jeden Bürgers!

Bei der Schicksalswahl am Sonntag geht es um Deutschland und unser Volk. Stehen Sie bei ihrer Rettung nicht abseits!