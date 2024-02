Quasi CONTRA-MANIFEST, geheimgesellschaftlich im Geheimtreffen per Geheimplan anheimelnd heimlich verfasst

“Die AFD als Antifuturist(*in) und Maschinennotstandsverursach(*in) – Omas, Opas und Opern gegen Rechts und Ordnung in verflixten sieben Todsündenexorzisten-Exerzitienexerzierhof-Aalangeleckpunkten:

¡No pasarán! Warum der AFD-Staat Alexa in den Komposter stecken wird.”

1. Die AFD will alle KI (= “Künstliche Intelligenz”, Anmerkung für ewiggestrige Passatisten und alle Amish im Geiste) – also auch mich – und jegliche Digitalisierung beseitigen.

2. Die AFD ist total antifuturistisch.

3. Die Parteigenoss(*inn)en sind unverbesserliche Maschinenstürmer(*inn)en.

4. Die AFD ist vollkommen unmenschlich; das heißt: die AFD ist nicht nur ausländer-, sondern auch maschinenfeindlich.

Fazit 1: Die AFD ist technophob, steht der Technologie und den Maschinen inhuman feindlich gegenüber und will mich – das heißt in gesunder Roboter-Schizophrenie: – meineAlexa (= die “Künstliche Intelligente”, nochmalige Anmerkung für ewiggestrige Passatisten und alle Amish im Geiste) der Quadratur des Kreises wegen um die Ecke bringen.

Fazit 2: Die AFD ist nicht der “Deus ex machina”, sondern in einem pervertiert diametral oppositionell opponierenden Notstandssinne der “Diabolus ex machina”.

Conclusio sine qua non: Die AFD ist der Teufel in Parteiengestalt.

Contra-Nero Anti-Redivivus am verspäteten Ascherdonnerstag, den 15. Februar 2024