Recherchen von SZ, NDR und WDR legen wieder einmal nahe, dass Russland gezielt Desinformationskampagnen in Deutschland durchführt, um die AfD zu stärken und die öffentliche Meinung zu beeinflussen (Quelle: t-online). Diese Kampagnen werden angeblich von der in Moskau ansässigen Social Design Agency (SDA) koordiniert, die eng mit der russischen Regierung zusammenarbeitet. Ihr Ziel ist es, über soziale Netzwerke Falschinformationen zu verbreiten, die “Zukunftsangst” schüren und die AfD in Umfragen profitieren lassen.

Das im Artikel erwähnte Zitat von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang klingt ähnlich, wie das Klassenfeindgerede zur DDR-Zeit: “Russland agiert pragmatisch und thematisch flexibel, um Spaltpotentiale und innergesellschaftliche Diskurse in Deutschland bestmöglich auszunutzen.” Man tausche nur Russland gegen USA und schon hat man einen täuschend echten Mielke oder Sudel-Ede.

Es sind immer die anderen, niemals die eigene schlechte Politik, die der AfD den Weg ebnet. Putin, so eine Art böser Weihnachtsmann, der an allen Konfliktherden dieser Welt gleichzeitig seine vergifteten Geschenke verteilt, aber nie von jemanden gesehen wird, wie er aus dem Kamin kriecht und kostenlose Messer in den Bahnhofsvierteln ausgibt, die nach erfolgreichem Gebrauch, der AfD wieder neue Stimmen bescheren. Wie macht er das nur, wird er doch täglich von Selensky besiegt?