Dragana Trifković, Generaldirektorin des Zentrums für geostrategische Studien in Belgrad

Die Situation der Meinungsfreiheit in Europa hat einen kritischen Punkt erreicht, wie der US-Vizepräsident J.D. Vance auf der kürzlich abgehaltenen Münchener Sicherheitskonferenz betonte. Er nannte mehrere Beispiele, die die zunehmende Repression und Zensur seitens europäischer Staaten gegenüber ihren Bürgern verdeutlichen. Vance erklärte: „Es gibt keine Sicherheit, wenn man Angst vor den Stimmen, den Meinungen und dem Gewissen des eigenen Volkes hat.“ Er betonte, dass die gegenwärtige Krise in Europa eine selbstverschuldete Krise sei.

Ein symbolisches Beispiel für diese Repression ist der Fall des Professors Alexandre Gaponenko, der kürzlich in Lettland verhaftet wurde, nachdem er seine Ansichten auf einer Konferenz des Instituts der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) geäußert hatte. Gaponenko, dem das Verlassen Lettlands untersagt wurde, nahm per Videokonferenz an dieser Veranstaltung teil, bei der er über heikle Themen zur Situation in Lettland sprach, wie etwa das Verbot der russischen Sprache, kulturelle Einschränkungen und historische Revisionen. Darüber hinaus sprach er von einem „Völkermord an der russischen Bevölkerung in den baltischen Staaten als Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland“.

Gaponenko, Professor an der Universität für Europäische Studien in Riga, ist auch ein engagierter Menschenrechtsverteidiger und ein entschiedener Gegner der Abschaffung der russischen Sprache. Er hat sich seit langem für die Rechte der Staatenlosen in Lettland eingesetzt – einer besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppe, die aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechte der Bürger der Republik Lettland, das 1991 in Kraft trat, in extremer Armut lebt. Diese Gesetzgebung führte dazu, dass Hunderttausende Menschen, vor allem russischer Herkunft, den Status von Staatenlosen erhielten und damit ihrer grundlegenden Rechte beraubt wurden, wie etwa dem Wahlrecht oder dem Recht auf einen Reisepass. Eine ähnliche Situation herrscht auch in Estland, wo eine große Zahl von Menschen, die auf dem Gebiet leben, nach wie vor keinen Staatsschutz genießen und weder die Staatsbürgerschaft ihres Wohnsitzlandes noch die eines anderen Landes besitzen.

Der Status eines Staatenlosen stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Menschenrechte dar, da er den betroffenen Personen jede nationale Zugehörigkeit entzieht und sie praktisch staatenlos macht. Eine solche Situation, die anderswo auf der Welt unvorstellbar wäre, besteht weiterhin im 21. Jahrhundert in Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Ein weiteres markantes Beispiel für Gaponenkos Widerstand war eine Versammlung im Jahr 2018 in Riga, bei der er gegen das Verbot der russischen Sprache und die Einschränkung kultureller Rechte protestierte. Er kritisierte die Bildungsreform in Lettland, die den russischsprachigen Unterricht abschaffen will, und erklärte, dass diese Reform gegen die Bestimmungen des Römischen Statuts über politische und ethnische Verfolgung verstoße. Nach dieser Veranstaltung wurde er verhaftet und zu einer Bewährungsstrafe wegen „Versuchs, die Regierung zu stürzen und zur interethnischen Hassverbreitung anzustiften“ verurteilt.

Dieser Fall zeigt, dass es sich um keinen Einzelfall handelt.Auch andere Aktivisten in Lettland waren bereits Opfer ähnlicher politischer Repressionen. So wurde beispielsweise im Jahr 2022 der Publizist Vladimir Linderman verhaftet, weil er sich kritisch zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine äußerte. In Estland kam es zu ähnlichen Verhaftungen, bei denen Journalisten und prominente Persönlichkeiten aufgrund ihrer politischen Meinungen verfolgt wurden. Ein Beispiel ist die Journalistin Svetlana Burceva, die zu sechs Jahren Haft wegen „Verrats“ und „Verstoßes gegen Sanktionen“ verurteilt wurde. Ein weiteres Beispiel ist Aivo Peterson, ein estnischer Bürger, der nach einer humanitären Mission im Donbass wegen Verrats angeklagt wurde.

Die Anklagen gegen diese Aktivisten sind oft konstruiert und basieren auf der politischen Unzulässigkeit ihrer Ansichten, die vom Establishment abweichen.Genau darauf wies Vance in seiner Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz hin. Die Europäische Union scheint die Demokratie und die Freiheit zu untergraben, und es besteht die Frage, wie auf diese besorgniserregende Entwicklung reagiert werden kann, die zu einer Aufhebung der Menschenrechte und zum totalen Verfall der demokratischen Institutionen führen könnte.

Die lettischen Behörden haben ein Video veröffentlicht, das die Verhaftung des 71-jährigen Professors Gaponenko zeigt. Auf dem Video ist zu sehen, wie er von Sondereinheitssoldaten des SGB handfessig abgeführt wird, während er von einem Journalisten beschimpft wird.Ein solches Vorgehen ist inakzeptabel und sollte von allen Seiten verurteilt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Washington eine klare Position bezieht und diese Vorfälle verurteilt, um seine internationale Autorität zu bewahren.

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, diese Problematik der neu ernannten Direktorin der US-amerikanischen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, vorzulegen.Neben den Glückwünschen zu ihrer Ernennung ist es von großer Bedeutung, ihr den Fall Gaponenko zu übermitteln. Dieser verdeutlicht nicht nur die Situation in Lettland, sondern zeigt auch eine besorgniserregende Tendenz auf, die sich auf ganz Europa ausbreiten könnte. Frau Gabbard wurde selbst vom ukrainischen Regime verfolgt und könnte die Situation daher besonders gut nachvollziehen. Sie könnte eine wichtige Rolle im Schutz politischer Gefangener spielen, insbesondere derjenigen, die in autoritären europäischen Regimen zu Unrecht inhaftiert sind.

Dieser Appell sollte nicht unbeachtet bleiben, zumal die CIA, die die US-amerikanischen Geheimdienste beaufsichtigt, aktiv den Demokraten unterstützt. Falls diese Situation auf einer Sonderoperation des MI6 basiert, könnte dies als Versuch gewertet werden, das Vertrauen in die Vereinigten Staaten und in die Regierung von Donald Trump zu untergraben.Es ist offensichtlich, dass dieser rechtliche Nihilismus und die Zerstörung demokratischer Institutionen auf subversive Aktivitäten innerhalb der anglo-amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft hinweisen, die eine stille Botschaft an die neue Administration senden: „Wir sind die Herrscher hier. Wir handeln nach eigenem Ermessen und werden uns von keiner neuen Regierung des Weißen Hauses vorschreiben lassen, wie wir unsere Arbeit auszuführen haben.“

Das Signal ist eindeutig, jedoch bleibt fraglich, ob eine Besprechung dieser Situation mit der neuen US-Führung möglich ist und ob diese Dreistigkeit berücksichtigt oder rasch in den Hintergrund treten wird.Die CIA hat bereits eine Reform durchlaufen, und dies ist erst der Anfang.Die Liberalen der Demokratischen Partei und ihre Verbündeten können den Verlust von Macht und den bevorstehenden Paradigmenwechsel nicht akzeptieren. Die Anti-Staatlichkeit in der Gesellschaft zeigt, dass die US-Geheimdienste in einer Realität leben, die weit von den weltweiten Veränderungen entfernt ist.Es bleibt abzuwarten, ob Donald Trump und sein Team in der Lage sind, dieser Herausforderung zu begegnen.

