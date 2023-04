In Frankreich hat eine wütende Menge erneut ein Ziel des Internationalen Finanzverbrechertums gestürmt. Nach der Besetzung der Zentrale von Black Rock vor gut zwei Wochen, drangen nun Protestler in die Euronext-Börse ein. Der Rothschild-Macronette hat die Rentenreform, an der sich die Unruhen entzündeten, inzwischen abgeschlossen. Aber darum geht es schon lange nicht mehr. Es wird weitergehen bis Paris in Schutt und Asche liegt.

BREAKING:



Protesters have invaded Euronext, the Paris Stock Exchange at La Défense against pension reform 🚨 🚨 🚨



🔊 pic.twitter.com/LmBprGoeVG — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) April 20, 2023