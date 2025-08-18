Die Österreichische Staatsdruckerei meldet stolz, dass Österreich die EU-Vorgaben für den digitalen Führerschein vorzeitig erfüllt hat. Mit der Einführung des digitalen Dokuments, entwickelt von youniqx Identity, einer Tochter der Österreichischen Staatsdruckerei (OeSD), feiert sich die Alpenrepublik als Vorreiter in Sachen digitaler Identitäten. Doch hinter dem Jubel über die „innovative“ Technologie lauern Fragen: Wie sicher ist diese digitale Verkehrskontrolle wirklich, und was bedeutet sie für die Bürger? Während die EU unter ec.europa.eu/digital-building-blocks die Vorteile preist, bleibt der Eindruck, dass hier ein weiterer Schritt hin zu umfassender Überwachung gemacht wird.

Die Begeisterung für die „benutzerfreundlichen“ und „sicheren“ Lösungen von youniqx Identity klingt nach einer glänzenden PR-Kampagne. Doch wer garantiert, dass die digitalen Identitäten nicht missbraucht werden? Die OeSD und ihre Tochterfirma preisen ihre Software als modular und effizient, aber die Bürger erfahren wenig darüber, wie ihre Daten tatsächlich geschützt werden. Internationale Kooperationen und die Vorreiterrolle im digitalen Identitätsmarkt mögen beeindruckend klingen, doch die Kehrseite ist klar: Mehr Digitalisierung bedeutet mehr Kontrolle. Während Österreich die EU-Vorgaben übererfüllt, bleibt nur die rhetorische die Frage, ob die Bürger wirklich von dieser Eile profitieren – oder ob sie nur tiefer in ein Netz aus staatlicher Überwachung verstrickt werden.