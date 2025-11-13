Screenshot Indymedia

Nix Antifa! Keine Brandstiftung im Fall Thurn und Taxis!

Fantareis

Ich hatte es bereits gesagt. Das „Bekennerschreiben“ zur Brandstiftung auf ein Jagdschloss von Thurn und Taxis ist ein Fake. Das war von Anfang an ersichtlich. Aber weil Leute glauben, was sie glauben wollen, kann man sich den Mund fuselig reden. Sie hauen ohne weiter zu prüfen einfach eine Nachricht raus und freuen sich an den vielen Klicks. Sie verarschen ihre Leser und machen dasselbe, was sie der regierungsnahen Presse gerne vorwerfen!

Und wie es aussieht, handelt es sich nicht mal um Brandstiftung.

Antifa-Fake

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

