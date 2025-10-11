Antifa-Fake

Warum glauben Leute, dass auf der „anonym“ betriebenen Webseite Indymedia authentische Bekennerschreiben veröffentlicht werden? So wie das hier:

Angriff auf Thurn und Taxis – Jagdschloss niedergebrannt von: Kommando Georg Elser am: 09.10.2025 – 11:48 In der Nacht vom 05. auf den 06. Oktober haben wir uns um 23:30 Uhr Zugang zum Jagdschloss Thiergarten bei Regensburg verschafft. Mehrere Brandvorrichtungen haben zur vollständigen Zerstörung des Schlosses geführt.

Der Fall ist geklärt. Ende aus, ganz einfach! Wozu noch zweifeln? Es handelt sich ja nicht um angebliche russische Drohnen…

Bekannt ist, dass sogenannte „antifaschistische“ Gruppierungen mit viel Geld gefördert werden. Jeder kennt gewisse Namen, ich erspare mir das an dieser Stelle, denn schon ein falsch gesetztes Komma kann wieder teure Anwalts- und Gerichtskosten nach sich ziehen, wenn sich wieder irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt.

Fangen wir bei der Webseite an: Als die Unterseite zu Indymedia, nämlich „linksunten“ verboten wurde, war es sehr wohl möglich, die Administratoren dingfest zu machen. Aber bei der Hauptseite gibt es angeblich keine Handhabe… 2016/17 war es keine so große Mühe das rechtsextreme Pendant „Altermedia“ aus dem Netz zu verbannen, wofür Server in Russland beschlagnahmt werden mussten. Die Betreiber wurden u.a. wegen Volksverhetzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht gestellt. Es geht also, wenn man will. Aber links will man einfach nicht durchgreifen, warum wohl? Weil man, wie schon zu RAF-Zeiten, selbst die Rädelsführer in die linke Szene entsendet, um die willigen Chaoten nach Belieben instrumentalisieren zu können.

Beispiele gibt es genug: Peter Urbach, der bekannteste Agent Provocateur wurde in der Szene „S-Bahn-Peter“ genannt. Am am 11. April 1968 sorgte er für die Eskalation der „Oster-Unruhen“ und verteilte Molotow-Cocktails an die unbewaffneten Studenten, die nach dem Attentat auf Rudi Dutschke gegen den Springer-Konzern protestierten. Die Saat der Gewalt ging auf.

Und heute glaubt man einfach das Märchen von der linksextremen Antifa, die wie in der französischen Revolution den Adel am liebsten wieder köpfen möchte.

Woher wissen diese Linksextremen immer so genau, welches Kabel und welchen Verteilerkasten sie anzünden müssen, um ganze Bahnstrecken oder Stadtteile lahmzulegen? Gibt es so viele Sympathisanten? Oder verhält es sich so wie mit den russischen Drohnen und dem Klimawandel? Nur wer dran glaubt, bekommt sie auch zu sehen…