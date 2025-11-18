Screenshot

Niedersächsischer Landtag will AfD-Politikerin Vanessa Behrendt die Immunität entziehen

Ein heftiger politischer Sturm zieht über Niedersachsen hinweg: Der Landtag plant, der AfD-Abgeordneten Vanessa Behrendt die parlamentsinterne Immunität zu entziehen. Behrendt hatte in einem Post auf X über die Regenbogenfahne den Zorn linksqueerer Aktivisten aus den Altparteien auf sich gezogen.

Davon lässt sich die Familienpolitikerin aber nicht beeindrucken und klärt weiter über die Machenschaften der Pädo-Lobby auf. Dabei spart sie auch nicht mit Kritik an Eltern, die offenbar ihre eigenen Kinder in Kontakt mit LGBTQ-Akteueren bringen und dies auch noch beklatschen, als wäre das alles ein harmloses Kasperletheater.

