Nach Bahnchaos auf der Strecke Augsburg-Mering-München: Polizei ordnet Brandanschlag Linksextremisten zu

Foto: O24

Bundesweit berichteten Medien im August 2022 von einem Brandanschlag auf die Zugstrecke zwischen Augsburg und München und dem daraus resultierenden Bahnchaos, das zwei Tage lang andauerte. Nun ist bekannt geworden, dass die Polizei den Anschlag Linksextremisten zurechnet. Dies geht aus einer Tabelle mit linksextremistisch motivierten Straftaten im Bezirk Schwaben hervor, die der Landtagsabgeordnete Christoph Maier (AfD) vom Bayerischen Innenministerium angefordert hatte. Die Täter seien jedoch weiterhin unbekannt.

Noch im Oktober 2022 wollte sich die Regierung nicht zu einer möglichen politischen Motivation äußern.

Christoph Maier, Rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, äußert sich dazu wie folgt:

„Die linksextremistische Szene in Bayern und in Schwaben ist weiterhin sehr aktiv und kriminell, wie die offenbar linksextremistisch motivierte Brandstiftung am Stellwerk Mering zeigt. Unter dem Terror der Antifa und ihrer Genossen leiden aber nicht nur AfD-Politiker, sondern auch unbeteiligte Bürger. Hinter mindestens 31 Angriffen auf Bahn- und Verkehrseinrichtungen in Bayern seit dem Jahr 2019 vermuten Sicherheitsbehörden Linksextremisten, wie aus einer anderen Schriftlichen Anfrage an die Regierung hervorgeht. Gewalttaten der linken Szene sind insgesamt gestiegen. Zählte die Polizei im Jahr 2021 noch 70 linke Gewalttaten in Bayern, waren es 73 im Jahr 2022. Dennoch profitieren verschiedene linksextremistische Organisationen wie Allgäu Rechtsaußen oder das vom Verfassungsschutz beobachtete Offene Antifaschistische Treffen Augsburg direkt oder indirekt von Steuergeldern. Damit muss Schluss sein!“