Der Kampf gegen die kommunistische Enteignungsregierung in den Niederlanden tritt in die entscheidende Phase. Tausende Bauern sind rund um die Uhr auf Achse, um ihr Eigentum gegen die staatlichen Zerstörer zu verteidigen. In den Kaufhallen werden landwirtschaftliche Produkte knapp. In Almelo brannte ein vom umstrittenen Bill Gates teilfinanziertes Logistikzentrum ab, über die Brandursache wird derweilen nur spekuliert. Gates wird von Verschwörungstheoretikern verdächtigt zusammen mit anderen Oligarchen einen weltweiten Umsturz anzuzetteln und sich an Sexbulis – angeblich auch mit Minderjährigen – beteiligt zu haben. Seine Alte soll deswegen wohl verschnupft gewesen sein, raunt es aus dunklen Ecken. Es ist ja ein offenes Geheimnis, daß es auf einer geheimen Insel solche Bulis gab. Eine Organisatorin und Strippenzieherin der Prommi-Events wurde gerade zu 20 Jahren verurteilt.

Über die russische Landwirtschaft hatte ich mal einen kritischen Eintrag geschrieben, aber Putin will nicht ein Drittel der russischen Bauern aus dem Stall jagen. Die Holländische Regierung begibt sich auf das Niveau von Stalin, der um 1930 eine große Enteignungskampagne begann, in der Millionen Bauern umkamen, vor allem in der Ukraine. Der derzeitige Ukrainekrieg hat zwar vermutlich mehrere Ursachen und viele auch ausländische Väter, ist mit seinem Haß jedoch ein Nachhall davon.

Auch die Enteignungen in China unter Mao forderten Millionen Opfer. Die Niederlande stehen vor einer ähnlichen Entwicklung, wenn den kommunistischen Revolutionären in Den Haag und ihren Brüsseler Hinterfrauen, die wiederum von Klaus Schwab ferngesteuert werden, nicht in letzter Sekunde Einhalt geboten wird.

