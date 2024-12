Merz‘ Unionschristen fordern außer dem Krieg auch den gläsernen Bürger 

Wer von der Berliner Infantilpolitik rationale Entscheidungen oder Ergebnisse erwartet, liegt seit Jahren falsch. Führende CDU-Politiker beantworten die gigantische Behörden-Schlamperei in Sachen des Attentäters von Magdeburg nicht mit der – jederzeit durchsetzbaren – Forderung nach Einwanderungskontrollen und der Beseitigung des willkürlichen Minister- und Behörden-Schlendrians, sondern dem Ruf nach dem gläsernen Bürger. Der soll über die lückenlose Abspeicherung aller Internetaktivitäten Wirklichkeit werden. Man nennt das „Vorratsdatenspeicherung“. Sie beinhaltet, dass sämtliche Bewegungen von Dreivierteln der Bevölkerung im Internet auf Dauer abgespeichert und mit künstlicher Intelligenz analysiert werden können. Damit lassen sich Bewegungs- und Meinungsprofile herstellen, die jedermann – mit Ausnahme der Merz- und Grünfaschistentruppe – zum Erbleichen bringen müssen.

Man kann mit der Vorratsdatenspeicherung sämtliche Bewegungen, Telefonate, Einkäufe, Diskussionsteilnahmen, Soziale Medienbesuche, Leserbriefe und Publikationen nachverfolgen

Die Vorratsdatenspeicherung ist bisher von der anti-liberalen Abrissbirne von Rechtsstaat und Meinungsfreiheit namens FDP-Buschmann verthindert worden und das beweist ihren umfassend bösartigen Charakter. Denn eine Nummer kleiner hätte auch Buschmann zugestimmt. Stellen Sie sich vor, jemand zeichnet alle Ihre Wege durch das Internet auf – vom TikTok-Besuch über Twitter und Facebook zu weiteren Medien, dann zu Einkäufen, Forentreffs, Meinungsäußerungen, Bestellungen, Urlaubsbuchungen und so weiter und so fort. Alle Ihre Touren werden auf lange Zeit abgespeichert, miteinander verglichen und ergeben ein Profil. Wer es hat, kennt Ihre politsche Parteipräferenz ebenso wie ihre Freundinnen, Hobbies, Einrichtung, Reiseziele, -aufenthalte und Vorlieben. Genau das wollen Nasty F. und der Haldenzwangismus schon lange und neuerdings stimmen dieser Form Rechtsstaatsverhöhnung auch noch angebliche Restkonservative aus CDU und CSU zu (hier)

Heute Hausdurchsuchungen wegen Lappalien und morgen Durchleuchtung aller Bürger bis zum letzten Telefonpartner – ein Wunschtraum der Polit-Elite

Ein sogenannter „Richtervorbehalt“ zur Einsichtnahme in die Profile ist in Deutschland nichts wert, jedenfalls so lange nicht, wie Richter grundgesetzwidrige Hausdurchsuchungen en Masse anordnen, um Kinkerlitzen wie „Schwachkopf“ aufzuklären. George Orwells Vision ist eine wahre Oase von Freiheit und Wohlbefinden, verglichen mit dem, was Merzens Unionschristen und weitere Altparteien zum angeblichen Schutz des Bürgers fordern. Hier muss der Wähler ein Machtwort sprechen, sonst ist er seine Macht endgültig los.