Meinungsfreiheit adé: Erst Todenhöfer, jetzt Hausbesuch bei Bolz

Kürzlich hieß es, Jürgen Todenhöfer sei wegen einer Meinungsäußerung verhaftet worden. Tucker Carlson, türkische und russische Medien verbreiteten dies. Das stellte sich als nicht so ganz richtig heraus, es war „nur“ eine Hausdurchsuchung. Und auch wenn ich ganz persönlich Todenhöfers Eintreten für Palästina für reichlich übertriebenen der Islampropaganda dienlichen Aktionismus halte, ist doch das Vorgehen gegen ihn eines Rechtsstaates unwürdig.
Todenhöfer gibt seit Jahren seine Meinung öffentlich kund. Wozu dienen dann Hausbesuche und Beschlagnahmungen, wenn nicht der Einschüchterung?
Jetzt traf es Norbert Bolz. Auch wegen eines „Vergleichs“
Da fragt man sich, in welcher Folge von welcher Comedy-Serie man gelandet ist. Das kann doch unmöglich ernst gemeint sein, oder?
