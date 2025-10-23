Meinungsfreiheit adé: Erst Todenhöfer, jetzt Hausbesuch bei Bolz

Kürzlich hieß es, Jürgen Todenhöfer sei wegen einer Meinungsäußerung verhaftet worden. Tucker Carlson, türkische und russische Medien verbreiteten dies. Das stellte sich als nicht so ganz richtig heraus, es war „nur“ eine Hausdurchsuchung. Und auch wenn ich ganz persönlich Todenhöfers Eintreten für Palästina für reichlich übertriebenen der Islampropaganda dienlichen Aktionismus halte, ist doch das Vorgehen gegen ihn eines Rechtsstaates unwürdig.

Todenhöfer gibt seit Jahren seine Meinung öffentlich kund. Wozu dienen dann Hausbesuche und Beschlagnahmungen, wenn nicht der Einschüchterung?

Mit einem Strafverfahren, einem Hausdurchsuchungs- und einem Beschlagnahmebeschluss "aller" meiner Handys und Computer geht jetzt ein deutsches Gericht gegen mich vor, weil ich Netanyahu und Scholz hart kritisiert habe.



Mein Netanyahu-Post lautete: „Mister Netanjahu, protestiert… — Jürgen Todenhöfer (@J_Todenhoefer) October 16, 2025

Jetzt traf es Norbert Bolz. Auch wegen eines „Vergleichs“

Hausdurchsuchung wegen eines Posts. Junge, nette Polizisten, die mir abschließend den guten Rat gegeben haben, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das werde ich tun und nur noch über Bäume sprechen. — Norbert Bolz (@NorbertBolz) October 23, 2025

Da fragt man sich, in welcher Folge von welcher Comedy-Serie man gelandet ist. Das kann doch unmöglich ernst gemeint sein, oder?