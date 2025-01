Man versteht es nicht, die Logik ist so:

Der Nazivorwuf verfolgt Unschuldige. Björn Höcke, geboren 1972, hat noch nicht einen Antisemiten nach Deutschland reingelassen, er war in den 80ern zu jung, um jemanden am Stacheldraht zu erschießen oder den Befehl dazu zu geben. Er hat noch nie in Kreuzberg oder Neukölln gegen Israel demonstriert. Er hat noch keinen Deutschen gemessert oder Ungläubige über den Haufen gefahren. Er ist eben kein NF-Politiker und keine Fachkraft.

Nicht an Worten, sondern an Taten sollst du sie erkennen. Dr. M. hat tausende oder noch mehr Judenhasser reingelassen und umfassende Zensur eingeführt. Zuckerberg hat zweimal Männchen vor ihr machen müssen. Unser umstrittenes Zwangsfernsehen ist trotzdem der Meinung, daß die CDU nicht die neue NSDAP ist. Niemand spricht ernsthaft von 1933, sollte der „liebe Friedrich“ fatalerweise doch noch ins Kanzleramt stolpern. Das würde wohl eher an die Februarrevolution erinnern, Merz als sauerländischer Kerenski, der den sozialrevolutionären Oblomow aus seinem Faulbett verdrängt hat, oder von seinem Ofen, und fürderhin von den woken Bolschewiken am Nasenring durch die Manege geführt werden wird, so wie die letzten drei Jahre Lindner.

Ich war vor 16 Jahren noch in der CDU und kenne da einige Unionsfreunde, die heimlich AfD wählen, weil sie den idiotischen medialen Affenzirkus blöd finden. Nachts schließen sie sich heimlich im Klo ein und sehen die Videos mit Alice für Deutschland.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Und eine Memme, wenn sie flieht,

Fass‘ ich bei ihren letzten Haaren.

(Geh. Rath v. Goethe)