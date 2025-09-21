Sensation: Ludwigshafen hat gewählt!

Was für eine Schande und gleichzeitig ein Sieg. Eine große Mehrheit der Wähler hat dem Altparteiensystem den Stinkefinger gezeigt. Nach ersten Auszählungen lag die Wahlbeteiligung um die 15 Prozent. Wer eine solche Wahl annimmt, mag legal ins Amt kommen, kann aber nicht von einer demokratischen Legitimation sprechen.

Die hohe Anzahl der ungültigen Stimmen zeigt ebenso, wie groß der Unmut über die Behandlung des AfD-Kandidaten Joachim Paul ist, der ohne die illegalen Tricks des politischen Gegners heute Abend die Wahl vermutlich gewonnen hätte.

OB-Wahl Ludwigshafen, Stand 18:38, 78 von 144 Gebieten (54,2%) ausgezählt, Wahlbeteiligung 15,2%, ungültige Stimmen 13,1%.https://t.co/iRLpNH4RlR



Ein kleiner Teil der Paul-Wähler wählt ungültig, die allermeisten bleiben zuhause, so würde ich das interpretieren. Hinweis: Die… — agbuere (@agbuere) September 21, 2025

Zwischenergebnis der OB-Wahl Ludwigshafen:



13 % ‼️ ungültige Stimmen.



Ich hoffe, die haben alle Joachim Paul handschriftlich auf den Wahlzettel geschrieben. pic.twitter.com/oSbP5PAll5 — Harald Wellmann (@HaraldWellmann) September 21, 2025

Ludwigshafen 15,2% Wahlbeteiligung !! Mega … Hey CDU und SPD viel Spaß mit eurer undemokratischen Wahl ihr Demokratiegegner !!!!! — AnGo (@AnGoschy) September 21, 2025

Erstmeldung:

Der verhinderte Kandidat Joachim Paul (AfD) hat erst nach der skandalösen OB-Wahl in Ludwigshafen eine Chance, juristisch gegen das Ergebnis vorzugehen. Aus Washington wandte er sich an die Wähler und kündigte die nächsten Schritte an.

#Ludwigshafen hätte eine Wahl verdient gehabt! Meine Botschaft an die Wähler! pic.twitter.com/jeVPLySFYX — 𝗝𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗺 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗠𝗱𝗟 (@JoachimPaul_AfD) September 20, 2025

Wer auch immer gewählt werde, dieser Kandidat wäre legal, aber nicht legitim zu seinem Amt gekommen. Im Netz gehen bereits Screenshots viral, die zeigen, wie Wähler die Wahl boykottieren und ihren Stimmzettel ungültig machen, in dem sie Joachim Paul handschriftlich als Kandidaten eintragen und ankreuzen. Wie viele sich an der Protestaktion beteiligen, ist derzeit noch unklar. Der Anteil ungültiger Stimmen wird später Aufschluss geben.