Landau, Musk und Rubio schaffen Hoffnung: Die Brüssel-EU muss weg oder komplett anders aufgestellt werden

Endlich sagen Spitzenleute in den USA, was die Mehrheit in Europa denkt, aber wegen Suppression kaum noch sagen kann: Das Brüsseler EU-Monster hat nichts mit dem tatsächlichen Europa zu tun. Es zensiert die freie Meinung (Musk), greift die USA-Bürger und deren Plattformen an (Rubio) und spielt falsch (Landau).

Der Eigentümer der Plattform X, Elon Musk, soll aktuell 120 Millionen Euro zahlen, weil er zuviel Meinungsfreiheit auf X zulasse – so seine Sicht. Dazu schreibt er ebenso kurz wie zutreffend:

„Abolish The EU“ — „haut die EU kaputt“

US-Außenminister Marco Rubio sieht mit den amerikanischen Plattformen auch Land und Leute der USA angegriffen

„The days of censoring Americans online are over“ — „die Zeit, wo man Amerikaner online zensieren konnte, sind vorbei“

Der Stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau nimmt eine originelle Sicht ein und kommt inhaltlich zum selben Ergebnis. Auf X schreibt er:

„… we cannot pretend that we are partners while those nations allow the EU’s unelected, undemocratic, and unrepresentative bureaucracy in Brussels to pursue policies of civilizational suicide“ — „Wir können nicht so tun, als wären wir Partner, während diese Nationen zulassen, dass die nicht gewählte, undemokratische und nicht repräsentative Bürokratie der EU in Brüssel eine Politik des zivilisatorischen Selbstmords verfolgt“

Hier Christopher Landaus äußerst lesenswerten vollständigen Text in Übersetzung:

„Meine jüngste Reise nach Brüssel zum Ministertreffen der NATO hinterließ bei mir einen überwältigenden Eindruck: Die USA haben es lange versäumt, sich mit der eklatanten Inkonsistenz zwischen ihren Beziehungen zur NATO und zur EU auseinanderzusetzen. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um dieselben Länder in beiden Organisationen. Wenn diese Länder ihre NATO-Hüte tragen, bestehen sie darauf, dass die transatlantische Zusammenarbeit der Grundstein unserer gegenseitigen Sicherheit ist. Wenn diese Länder jedoch ihre EU-Hüte tragen, verfolgen sie alle möglichen Agenden, die oft den Interessen und der Sicherheit der USA völlig zuwiderlaufen – darunter Zensur, wirtschaftlicher Selbstmord/Klimafanatismus, offene Grenzen, Missachtung der nationalen Souveränität/Förderung multilateraler Regierungsführung und Besteuerung, Unterstützung des kommunistischen Kuba usw. usw. Diese Inkonsistenz kann so nicht weitergehen. Entweder sind die großen Nationen Europas unsere Partner beim Schutz der westlichen Zivilisation, die wir von ihnen geerbt haben, oder sie sind es nicht. Aber wir können nicht so tun, als wären wir Partner, während diese Nationen zulassen, dass die nicht gewählte, undemokratische und nicht repräsentative Bürokratie der EU in Brüssel eine Politik des zivilisatorischen Selbstmords verfolgt“.

Conclusio: Die drei US-Prominenten treten hoffentlich eine Lawine in Europa los, die so manches große Hindernis zur Wiederherstellung des wunderbar bunten Kontinents (im besten Sinne) hinwegfegen möge. Ein sogenanntes Parlament ohne repräsentative Zusammensetzung und ohne Initiativrechte, eine Kommission, die niemand gewählt hat, eine Währung, die uns ausplündert und eine ubiquitäre Machtarroganz, die man nur zur Hölle wünschen kann – das alles braucht niemand.