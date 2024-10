Künstliche Aufregung und ein aufgewärmtes Rauchverbot

Die Sau, die gerade durch die Gazetten und „Sozialen“ getrieben wird, hat die EU schon letztes Jahr aus dem Sommerloch geholt. Bitte, hier steht es geschrieben inklusive aller Quellenangaben:

iPad Pro – jetzt Angebot sichern!

Muss man sich also immer und immer wieder sinnlos über die EU-Verbotskultur aufregen? Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Ist Rauchen jetzt ein Akt des Widerstands, gegen die immer stärkere Beschneidung der Freiheitsrechte? So kann man es derzeit lesen und hören, selbst von Nichtrauchern. Übrigens gehen 67 Prozent des Kaufpreises für Zigaretten direkt ans Finanzamt. Wer raucht, schadet also gleich doppelt seiner Gesundheit, weil er mit jedem Zug diese kranke Politik unterstützt. Letztes Jahr beliefen sich die Einnahmen aus der Tabaksteuer auf satte 14,7 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Der Staat – und auch die EU – will deshalb gar nicht den Verkauf von Tabakwaren direkt verbieten, sondern schön weiter kassieren, wie bei Benzin, Gas und Heizöl. Würde man es ernst meinen, könnte man es wie Singapur mit Kaugummi machen – schon die Einfuhr ist verboten, wer erwischt wird, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Selbst Stockhiebe sind im Wiederholungsfall möglich.

Aber was lese ich da gerade beim Auswärtigen Amt: „Das Rauchen ist in Singapur nur an wenigen Orten gestattet. Grundsätzlich ist das Rauchen in Gebäuden, Parks, öffentlichen Verkehrsmitteln und im Umkreis von fünf Meter von Bushaltestellen verboten.„

Na bitte, liebe EU, da habt ihr euer Vorbild. Man muss ja nicht immer gleich mit der Nazikeule kommen. Und was lese ich noch so über Singapur ein paar Zeilen zuvor:

„Beim Besuch von Bars, Diskotheken und anderen Abendlokalen sollten unterschiedliche kulturelle Prägungen beachtet werden. In Singapur als unangemessen geltendes Verhalten von Männern gegenüber Frauen (outrage of modesty) kann zur Festnahme und Strafen führen.„

Gar nicht so schlecht, dieses Singapur. Nur komisch, dass die EU und all die bunten Parteien wenn es darum geht, plötzlich so tun, als sei Singapur eine Diktatur. Bei uns ist immer die „weiße Mehrheitsgesellschaft“ schuld und wird bestraft, wenn sie sich über unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen beklagt.

Ja, aber, es ging ja ums Rauchen. Und man kann es sich jetzt schon denken, um Shisha-Bars geht es dabei nicht, gell?