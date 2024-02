Kriegswirtschaft ohne Krieg geht wohl nicht

Die Bundesregierung hat jetzt ihren Plan vorgelegt, wie ein Krieg mit Russland aussehen könnte, spricht dabei zwar nur von einem „Aggressor“, aber jeder weiß wer gemeint ist. Wenn die NATO den Bären lange genug reizt, ist ein Angriff noch in diesem Jahr denkbar. Damit Deutschland dauerhaft in die Kriegswirtschaft getrieben werden kann, um als Wirtschaftsmotor und Zahlmeister für die EU den Zusammenbruch aufzuhalten, müssen Ressourcen erschlossen werden, also freigesetzte Arbeitskräfte, Produktionsmittel und Wirtschaftsstandorte, die sich über neue Arbeitsplätze in den Munitionsfabriken freuen. Ohne einen richtigen Krieg akzeptiert aber kein Volk über längere Zeit eine Kriegswirtschaft, in der alles dem hehren Ziel untergeordnet wird. Und deshalb bereitet die Bundesregierung die Bevölkerung schon einmal auf eine Invasion fremder Truppen im eigenen Land vor.

So ein Krieg hat viele Vorteile. Aufmüpfige Bauern, die es nicht nur in Deutschland gibt, kann man mit einem Schlag von der Straße holen und Wahlen aussetzen, wie es Selensky vorgemacht hat. Und wenn nicht ein Herr von und zu Guttenberg den Fehler gemacht hätte, die Wehrpflicht abzuschaffen, könnte man bevorzugt AfD-Sympathisanten und Ungeimpfte an die Front schicken. Manchmal kommt es anders, als die großen Strategen planen, besonders wenn sie die falschen Experten befragen und wie einst Krösus nur heraus hören, was sie hören wollen.

„Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.“ Orakel von Delphi

Damals wie heute ging es um das Perserreich, das sich einfach nicht erobern lassen wollte. Man sollte nie vergessen, dass Russland nicht alleine da steht, sondern der Iran als einer der wichtigsten Verbündeten gilt, vor allem in Bezug auf die USA. Die Grenzüberschreitungen der NATO mit Schweden als jüngstem Beitritt können gar nicht ohne Reaktion auf russischer Seite bleiben. Das Ziel ist klar, maximale Provokation. Und Russland wird nicht länger die kalte Schulter zeigen, wie es Putin jahrelang gegenüber dem Westen praktiziert hat. So wie aktuell die Karten auf dem Tisch verteilt erscheinen, ist Krieg, besser gesagt, die Ausweitung des Ukrainekriegs auf einen direkten Krieg NATO vs Russland und Verbündete, die logische Konsequenz. Und das vielleicht viel eher, als befürchtet.