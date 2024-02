Putin droht bei „Rede zur Lage der Nation“ zurück

Es ist alles gesagt und dokumentiert:

Die Folgen wären tragisch, sollten NATO-Soldaten in der Ukraine auftauchen, sagte der russische Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation.

“Sie beginnen über die Möglichkeit zu sprechen, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die einst ihre Kontingente in unser Land geschickt haben. Jetzt werden die Folgen für die potenziellen Interventionisten viel tragischer sein.”

Der Westen müsse verstehen, dass auch Moskau Waffen besitze. “Wir haben auch Waffen, die Ziele auf ihrem Gebiet treffen können”, warnte er.

“Sie haben bereits vergessen, was Krieg ist”.

Putin kündigte zudem an, die russischen Streitkräfte im Zusammenhang mit dem NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands im Westen des Landes deutlich zu verstärken, um die “Gefahren zu neutralisieren”.