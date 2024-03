Atomwaffen: Sind die Christenunion und ihre Röttgens vollkommen verrückt geworden?

Der infantil-lebensgefährliche Schwachsinn der Altparteien frisst immer weiter um sich. Die Davoser-Bilderberger-Atlantikbrücken-Blackrocker – Agierenden um Röttgen, Kieselwetter und Merz fliegen wie Insekten immer wieder gegen die heiße Halogenlampe, lernen nichts und fallen am Ende als Asche herunter. So kann man die Zukunft prognostizieren, wenn man diese Leute weitermachen lässt. Aktuell tönt der CDU-Vorturner Röttgen als bekannter Kriegsbefeuerer herum, man solle Putins Warnungen vor dem Medien-getriebenen Einsatz von Taurus-Bunkerbrechern und sogar Nato-Soldaten nicht ernst nehmen.



Rekord: Drei Feststellungen Röttgens enthalten dreimal lebensgefährlichen Unsinn

Röttgen zur Presse: “Putin hat bereits voll eskaliert. Atomwaffen sind für ihn keine Option… und die amerikanische Abschreckung funktioniert“

Und so einer ist an vorderster Front unserer Politik tätig – auf der Atlantikbrücke, versteht sich.

Erstens hat Putin noch lange nicht “voll eskaliert”, sonst wäre das Kanzleramt eine Ruine.

hat Putin noch lange nicht “voll eskaliert”, sonst wäre das Kanzleramt eine Ruine. Zweitens sind Atomwaffen nicht nur für Putin, sondern für jeden Staat, der sie hat, eine letzte Option, bevor er zerstört oder geplündert wird und

sind Atomwaffen nicht nur für Putin, sondern für jeden Staat, der sie hat, eine letzte Option, bevor er zerstört oder geplündert wird und drittens funktioniert die amerikanische “Abschreckung” überhaupt nicht, wenn ein – vermutlich – kommender Präsident mal eben vor johlenden Wählern ruft “Ich würde die Russen ermuntern (!), mit westlichen Staaten, die nicht oder zu wenig für die USA und Nato zahlen, zu machen, was immer sie wollen”.

Schon einmal hat man russische Warnungen weggewischt – und anschließend hat es geknallt

Wenn Unwissen oder Desinformation auf der politischen Bühne als kriminell gälten, säße manches Großmaul längst im Knast, bevor es uns gefährdete und andere in den Tod schickte. So aber erleben wir, dass die Atomkriegsgefahr auf dreisteste Weise wegbagatellisiert wird nach dem Motto “Mal ausprobieren, ob im Revolver des russischen Roulettes tatsächlich eine Patrone steckt”.





Roger Köppel: Eine Atommacht kann man nicht besiegen!

Röttgen steht mit seinen Blasenangehörigen an Berliner Buffets und schickt andere ins Risiko. Damit muss Schluss sein. Es ist der Witz des Jahres, dass ausgerechnet die Opposition zu den – von manchen als linkfaschistisch angesehenen – Regenten noch schlimmer gegen das Land agiert als die Leute an den Hebeln. Der Schweizer Journalist Roger Köppel hat am 29.2.24 im “Daily International” gesagt: “Eine Atommacht kann man nicht besiegen”, weil sie als letztes die Waffen einsetzen wird. So einfach können politische Regeln sein und so lebensgefährlich-dumm wirken die, die das nicht einsehen.

Unsere Gefährder würden kaum unser Schicksal teilen: Wer im Kriegsfall die letzte Düsenmaschine raus aus Berlin und rein in die USA nehmen würde – darüber braucht man nicht zu rätseln. Prominente Gesellschaft dürften die Insassen des Fliegers reichlich haben.