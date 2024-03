Notbremsung

Liebe Freunde, ich muss in den nächsten Wochen etwas kürzer treten. Daher wird es hier deutlich gemächlicher als gewohnt zugehen. Gastbeiträge können natürlich weiterhin eingesendet werden, bei der Bearbeitung, auch von Emails und weiteren Anfragen, muss ich allerdings um sehr viel Geduld bitten.

Vieles, was hier über Jahre geschrieben worden ist, hat sich inzwischen teils überholt oder ist in absurderer Form als befürchtet eingetroffen. Was vor uns liegt, wird vielen den Boden unter den Füßen wegreißen, aber es ist nicht mehr zu ändern.

Ich habe einiges zu regeln, muss mich um Gesundheit, Familie und Finanzen kümmern und melde mich zurück, wenn die Zeit dafür gekommen ist.

Bis dahin, euch allen vielen Dank für alles!