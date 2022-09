Der Mittelstand ist die Kriegswirtschaft leid

Die Bundesregierung führt einen häßlichen Krieg gegen das Volk. So etwa formulierte es Alice Weidel in einem Video. Auf der Straße formiert sich der Widerstand gegen die Berliner Zerstörer, hier ein Autokorso im Saale-Orla-Kreis. Immer mehr örtliche Initiativen bilden sich, mit dem Ziel zu retten, was noch zu retten ist.

Es ist für die Wirtschaft fünf Minuten vor zwölf. Alle Kernkraft- und Kohlekraftwerke müssen unverzüglich hochgefahren werden, alle Tagebaue am Limit arbeiten, Deutschland muß aus dem Kyotozirkus austreten und zumindest die Stromversorgung über den Winter aufrechterhalten. Es muß so früh wie möglich in der norddeutschen Tiefebene Gas gefördert werden. Wer die Energieversorgung stört, muß an der Schadensverursachung konsequent gehindert werden. ARD und ZDF müssen als Hauptverantwortliche der Krise sofort zur Verantwortung gezogen werden. Sie haben gegen die Pflicht verstoßen ausgewogen zu informieren. Das war zum Beispiel bei den Berichten über Fukushima eine Katastrophe.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Unsre modernen Kriege machen viele unglücklich, indessen sie dauern, und niemand glücklich, wenn sie vorbei sind.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Quelle: Prabelsblog