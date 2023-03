Kickl: Warum landen Afghanen und Co. eigentlich bei uns im Asylsystem?

Kickl spricht aus, was sich andere nicht wagen: “Inder, Afghanen, Syrer, Marokkaner, Tunesier. Das sind die Topnationen nicht erst seit letztem Jahr, sondern das geht schon seit vielen Jahren so: Und wenn man auf die Landkarte schaut, dann merkt man, das sind nicht Länder die 100 Kilometer von uns weg sind, das sind alles Länder, die auf anderen Kontinenten liegen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie Bitteschön geht’s denn zu? Wie funktioniert das, dass ein Afghane, der in den meisten Fällen nicht einmal lesen oder schreiben kann, ja gar nicht weiß, was Europa ist und der Österreich überhaupt noch nie gehört hat, wie der ausgerechnet bei uns … landet..”

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Beitrag!