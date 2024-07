Kamala Harris verzeichnete in drei Jahren eine Personalfluktuation von 92 %

in

So etwas sagt immer etwas über die Persönlichkeit aus. Harris wird von den amerikanischen Beobachtern als extrem rechthaberisch und als nicht teamfähig charakterisiert. Würde sie Präsidentin könnte es das Ende der Welt bedeuten, weil sie sich mit Mitarbeitern über den Atomkoffer streitet.

Der Eintrag folgt Adam Andrzejewski von OpenTheBooks und wurde aus ZeroHedgae übersetzt.

„Die Leute wollen wirklich, wirklich nicht für Kamala Harris arbeiten“, schrieb der ehemalige Mitarbeiter Dan McLaughlin im Januar 2022.

Unter Kamala Harris wurde das Amt des Vizepräsidenten als „Drehtür“ bezeichnet, als „Personalschleuder“ wichtiger Mitarbeiter, die sich „auf den Weg zum Ausgang“ machen. Das ist keine Übertreibung der nationalen Medien. Unsere Prüfer bei OpenTheBooks ermittelten eine außerordentlich hohe Personalfluktuationsrate von 91,5 Prozent.

Harris wurde im November 2020 gewählt und legte im Januar 2021 den Amtseid ab. Zum 31. März 2024 sind nur noch vier der ursprünglich 47 Mitarbeiter aus dem ersten Jahr – dauerhaft und ohne Unterbrechung – beim Vizepräsidenten angestellt. Darüber hinaus wird das Wechselchaos nicht besser. Im letzten 12-Monats-Zeitraum verließen 24 Mitarbeiter das Unternehmen – das ist fast die Hälfte der Mitarbeiter.

Die „von oben nach unten verlaufende Dysfunktion“, auf die „The Atlantic“ im Oktober 2023 verwies, zeigt sich in den von uns erfaßten gemeldeten Gehaltsabrechnungen. „In ihren ersten anderthalb Jahren als Vizepräsidentin erlebte Harris den Abgang ihres Stabschefs, Kommunikationsdirektors, innenpolitischen Beraters, nationalen Sicherheitsberaters und anderer Helfer“, schrieb das Magazin. Wenn das nur alle wären, die gegangen sind.

Der halbjährliche Bericht des Senatssekretärs listet unter anderem die Namen, Titel und Gehälter der Mitarbeiter im Büro des Vizepräsidenten (OVP) auf. In der jüngsten Veröffentlichung bis zum 31. März waren von den ursprünglich 47 im Bericht 2021 aufgeführten Mitarbeitern nur vier weiterhin dauerhaft beschäftigt und gehören zu den 50 aktuellen Mitarbeitern des Büros.

Die Kamala Harris Fabulous Four – hier sind die Namen, Titel, Beschäftigungsdatum und Gehälter der vier Mitarbeiter, die Kamala Harris am treuesten stehen:

Yael S. Belkind ist seit Januar Assistentin des Stabschefs. 20. Februar 2021, verdient 85.924 US-Dollar;

Nasrina Bargzie ist seit Februar Counsel Associate. 10.10.2021, ist jetzt stellvertretender Rat und nimmt 118.066 US-Dollar mit nach Hause.

Oludayo O. Faderin war ab Juli 2021 stellvertretender Direktor und wurde dann stellvertretender Direktor für Operationen im Westflügel, wo er 85.924 US-Dollar verdiente.

Olivia K. Hartman wurde im August 2021 als Vorkoordinatorin eingestellt und wurde stellvertretende Planungsdirektorin, was einem Verdienst von 94.750 US-Dollar entsprach.

Silas Woods III begann seine Karriere beim Vizepräsidenten im Februar als Sicherheitsforscher. Er verdiente 52.500 US-Dollar, wurde stellvertretender Forschungsdirektor und verließ das Unternehmen im August 2022. Er arbeitete als Presseassistent für das Weiße Haus und verdiente 67.000 US-Dollar. Am 25. März 2024 kehrte Woods als persönlicher Assistent des OVP und stellvertretenden Direktors für Sonderprojekte zurück, wo sein volles Gehalt nicht angegeben ist.

Die weiteren 45 zum Stichtag 31. März in der OVP beschäftigten Personen wurden nach September eingestellt. als die Mitarbeiter bereits begonnen hatten, das Büro zu verlassen. Allein im letzten Jahr (1. April 2023 bis 31. März 2024) haben 24 Personen ihren Job bei Harris verlassen.

Das Büro des Vizepräsidenten von Kamala Harris verpflichtete sich zur Rechenschaftspflicht in Bezug auf seine Gehaltsabrechnungen und alle anderen Büroinformationen. In unserer Berichterstattung 2021 bei Forbes mit dem Titel „VP Kamala Harris ist die am wenigsten transparente gewählte Beamtin der Nation“ haben wir die mangelnde Bereitschaft der Vizepräsidentin dargelegt, der Öffentlichkeit und den Steuerzahlern Informationen zur Verfügung zu stellen. Ihr Büro lehnte unseren FOIA-Antrag ab und behauptete, es sei immun.

Wir hatten im September 2021 bei der Vizepräsidentin einen FOIA-Antrag für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ihrer Mitarbeiter eingereicht. Ein Sprecher antwortete:

„Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das Büro des Vizepräsidenten unterliegt nicht den Anforderungen des Freedom of Information Act. Siehe 5 U.S.C. 552; 44 U.S.C. 2207.“

Wir haben sogar versucht, die Informationen aus Kamala persönlich herauszulocken:

„Ich verstehe, dass die OVP nicht dem FOIA unterliegt. Können Sie mir überhaupt Informationen über das Büropersonal geben? Ob es sich um die Gesamtzahl der Mitarbeiter (ohne Namen oder andere mitarbeiterspezifische Informationen) oder um die Gesamtlohnsumme für 2020 oder um aktuelle Zahlen für 2021 handelt?“

Der Sprecher antwortete jedoch:

„Vielen Dank für die Anfrage. OVP hat derzeit keine Informationen zum Weitergeben.“

Deshalb mußten wir uns auf die USA verlassen. Halbjahresbericht des Senats für Oktober. Der Bericht enthält eine Liste der 28 Mitarbeiter, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. März 2021 von der neuen Verwaltung eingestellt wurden. In den nächsten Monaten verstärkte sich die Vize um weitere rund 20 Mitarbeiter. Wir haben berechnet, dass sich die Gehälter der 28 im Senatsbericht aufgeführten Mitarbeiter von Vizepräsident Harris im Jahr 2021 auf 2.334.223 US-Dollar beliefen.

Doch aus der Haushaltsvorlage von Präsident Joseph Biden für den Kongress geht hervor, dass die Vizepräsidentin im Jahr 2021 5 Millionen US-Dollar für 23 Vollzeitmitarbeiter erhielt und im Jahr 2022 über 6 Millionen US-Dollar für 27 Vollzeitmitarbeiter beantragte.

Das sind natürlich verwirrende Fakten, die uns die korrupten Hofberichterstatter aus Berlin, Mainz, München und Hamburg vorenthalten werden. Es lohnt sich schon, mal über den großen Teich zu schauen. Leider ist meine Kenntnis der Landessprache begrenzt, was mich nicht zu einem erstklassigen Reporter qualifiziert.

Was das Ende der Kandidatur von Biden betrifft:; Da liegt alles im Dunst. Die Abmeldung per Ex-Twitter, und ein seltsamer Verkehrsinfarkt in Denver nähren alle möglichen Spekulationen, von einem Putsch bis zum Tod des Präsidenten. PB rätselt nicht, spekuliert nicht und wartet auf belastbare Gerüchte.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Der Mietsoldat wird ungeduldig,

Mit Ungestüm verlangt er seinen Lohn,

Und wären wir ihm nichts mehr schuldig,

Er liefe ganz und gar davon.

(Geh. Rath v. Goethe)

Quelle: Prabelsblog