John Clauser schaut sich die Daten von Weltklimarat & Co. genauer an

John Francis Clauser erhielt 2022 den Physik-Nobelpreis. Im folgenden Jahr hielt er in Korea eine Rede zum Thema Klimaalarmismus. Er ist Experimentalphysiker und war lange Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Im Video analysiert er die Tricks von Weltklimarat und US-Behörden bei der Konstruktion eines “Energie-Ungleichgewichtes” auf der Erde, weswegen es angeblich eine atmosphärische Erwärmung geben solle. Dazu werde die Rückstrahlkraft der Erde, die Albedo, falsch berechnet.