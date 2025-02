Hunde, die beißen, bellen nicht

Die personifizierten Schlaftabletten haben sich „duelliert“. Noch ist nicht klar, wer mehr Zuschauer eingeschläfert hat und darum zum Sieger erklärt werden muss. Zum Glück leben wir nur in einer Halbdemokratie und keiner Volldiktatur, denn in letzterer wäre man gezwungen, nicht nur für die Dauerpropaganda per TV zu zahlen, sondern sich den Schund auch noch anzusehen. Draußen war es eh viel lustiger, sagt eine der Parteien, die eigentlich aus Protest gegen Elon Musk X verlassen wollte (…oder sollte?)

Starker Support für Olaf Scholz vor dem Studio! ❤️#TVDuell pic.twitter.com/zaCXpe5wSv — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) February 9, 2025

„Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Uns trennen Welten – was Europa betrifft, die NATO betrifft, den Euro betrifft, Russland betrifft, Amerika betrifft. Es gibt keine Gemeinsamkeiten mit der Union und der AfD.“ ™ #TVDuell — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 9, 2025

Nach der Sendung ging das virtuelle Gekläffe weiter. Ach, du dröger Friederich. Mach ein Lied draus, dann darfst du auch ständig die gleiche Zeile von dir geben, ohne dass es dir einer übel nimmt.

Nimm dir mal ein Beispiel an dieseen Parteikollegen mit denen du bald wieder koalieren möchtest.

Und ich auch bin atemlos und sprachlos bei diesen Bildern, von den Karnevalsfiguren in Aachen, vom gestrigen Abend…🙈🙈🙈 pic.twitter.com/eTEerxkEj8 — AldousHuxley (@AHuxley1963) February 9, 2025

Für diese Hammer-Performance werden sich anständige Deutsche noch in 300 Jahren fremdschämen – vorausgesetzt, es gibt dann noch welche…