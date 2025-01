Herr Merz, gegen AfD und Trump können Sie nicht regieren

Friedrich Merz grenzt die AfD weiter aus. „Brandmauer“ nennt er es. Ein großes Wort. Und jetzt? Jetzt steht er vor einer noch gewaltigeren Brandmauer – zwischen Deutschland und den USA. Links die deutsche Regierung mit offenen Grenzen. Rechts Trump, der die Schotten dichtmacht.

Während Trump Millionen illegaler Migranten abschiebt, werden in Deutschland weiterhin rote Teppiche ausgerollt. Und genau mit diesen Grünen, den lautesten Einwanderungsjublern, will Merz regieren. Herr Merz, wie treten Sie jetzt mit Habeck im Schlepptau in Washington auf? Wollen Sie Trump ernsthaft erklären, dass Deutschland leider nicht mitzieht, weil die Grünen das nicht wollen? Dass wir offene Grenzen brauchen, weil Claudia Roth sich sonst schlecht fühlt? Trump wird Ihnen ins Gesicht lachen. Er wird Sie auslachen, und Sie wissen es.

Trump räumt auf – Deutschland baut das Chaos aus

In den USA ist die Party vorbei. Trump stellt Soldaten an die Grenze, Millionen Illegaler werden zurückgeschickt. Das Recht gilt wieder. Wer illegal kommt, fliegt. Punkt. Und Deutschland? Hier wird jeder reingelassen, durchgefüttert und jahrelang nicht abgeschoben. Während Trump die Sicherheit erhöht, steigen in Deutschland die Kriminalitätszahlen. Während Trump Mauern baut, reißen die Grünen die letzten Tore ein. Merz will allen Ernstes mit diesen Leuten regieren? Mit Grünen, die Trump für einen „Faschisten“ halten? Mit Leuten, die Deutschland am liebsten abschaffen wollen? Das ist nicht nur naiv – es ist politischer Selbstmord. Und ein Affront gegen Washington.

Die AfD ist Trump näher als alle anderen – doch Merz stellt sich blind

Eines ist offensichtlich: Die AfD ist Trump hundertmal näher als die Grünen, die Linken, das BSW oder die SPD. Merz aber, blind vor Angst, dass ihn irgendwer für „rechts“ hält, verbeißt sich in seine Brandmauer. Statt mit einer Partei zu kooperieren, die Trump-Politik befürwortet, klammert er sich an Habeck und Baerbock – die Trump am liebsten vor ein internationales Tribunal zerren würden.

Das ist nicht nur irre. Das ist ein politischer Totalschaden.

Trump kämpft für Meinungsfreiheit – Merz und die Grünen für Denunziation

Trump zwingt Tech-Konzerne, die Meinungsfreiheit wiederherzustellen. Er bittet nicht – er befiehlt. Und sie gehorchen. Und was tun die Grünen? Sie bauen Meldeportale, in denen jeder jeden anschwärzen darf. Sie feiern „Faktenchecker“, die selbst entscheiden, was wahr ist. Sie wollen, dass der Staat steuert, was gesagt werden darf – und was nicht. Und Merz? Der nickt dazu brav. Der Mann, der sich einst als Wirtschaftsliberaler inszenierte, macht sich zum Komplizen einer Politik, die Kontrolle und Zensur liebt.

Herr Merz, wie lange wollen Sie noch in diese Sackgasse weiterfahren?

Herr Merz, Sie sitzen auf einer tickenden Handgranate

Sie haben nur zwei Möglichkeiten:

– Sie regieren mit den Grünen – und blamieren sich in Washington bis auf die Knochen.

– Sie nehmen Abstand von den Grünen – und akzeptieren die AfD

Pech für Sie: Trump wird Sie zwingen, sich zu entscheiden. Zölle auf deutsche Produkte? Noch mehr Insolvenzen, noch mehr Arbeitslose.

Herr Merz, ziehen Sie den Stift – oder Trump wird es für Sie tun.