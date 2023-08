Gerontokratie made in USA

Das U.S.-Kapitol gleicht einem Altersheim. Eine brandgefährliche Mischung für unser aller Zukunft.

Von U. Pendragon

Erinnern Sie sich noch? Früher hat man Witze über die vergreißte Führungsriege der UDSSR gemacht. Witze unter dem Motto «Hereintragen der Delegierten» machten die Runde. Dann kam der Gorbatschow-Moment und die alte Führungskaste stand plötzlich im Abseits. Das Ende der UDSSR war eingeläutet. Nicht viel anders als die Sowjetunion damals präsentiert sich die U.S.-Politik heute. An der Spitze der senile Präsident Joe Biden (80), der fast wöchentlich der Star makabrer Spässe im australischen Sender Sky News ist. Bidens völlig unzusammenhängendes Gestammel und seine legendären Stürze auf Treppen und von stehenden Fahrrädern zeigen, dass dieser Mann ins Altersheim gehört und nicht an die Spitze der USA. Herausforderer Trump geht auch munter auf die 80 zu. In Zeiten, in denen viele Arbeitnehmer mit 40 schon als zu alt für manche Jobs gelten und am liebsten mit 50 aussortiert werden, ist der Altersrekord in der U.S.-Politik geradezu beängstigend.

Diese Leute haben nichts mehr zu verlieren, sie wissen, sie werden nie zur Rechenschaft gezogen, ausser sie heissen Trump. Der U.S. Senat ist das reinste Altersheim und die letzte Instanz in der Kontrolle eines Präsidenten, dessen Fähigkeit, Entscheidungen großer Tragweite zu treffen, angezweifelt werden darf. Im aktuellen Senat sind nach Angaben von Statista vier Prozent der Senatoren über 80 Jahre alt, sogar 30% über 70 Jahre alt und nochmals 34% über 60 Jahre alt. Mit einem Durchschnittsalter jenseits der 65 Jahre manifestiert sich die Herrschaft der Greise in den USA, die in anderen Ländern gerne abfällig als Gerontokratie bezeichnet wird. Nun stellt sich die Frage, wann hat die USA ihren Gorbatschow-Moment?