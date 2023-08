AfD: Aus Verantwortung „Europa neu denken“

Weil die deutsche Presse derzeit schäumt, die AfD wolle Europa abschaffen, sind Worte der Einordnung notwendig. Destruktiv wirkt vor allem, dass unser alter Kontinent Europa von der Presse mutwillig mit dem Bürokratiemonster „EU“ gleichgesetzt wird. Doch Europa und „EU“ sind und bleiben zwei Paar Stiefel. Darauf nimmt die neu verabschiedete Präambel der AfD zur Europawahl Bezug (PDF zum Herunterladen am Ende der Seite).

Die EU – Ein Wolf im Schafspelz

27 Nationalstaaten, jeder mit seiner eigenen kulturellen Identität, scheinen ihre Autonomie an die unsichtbaren Fäden der EU-Bürokratie bereits zum Teil verloren zu haben. Grund: die nationalen gesetzgeberischen Befugnisse werden durch sogenannte “Direktiven” der EU still und heimlich ausgehebelt. Auch ein Großteil der in Deutschland beschlossenen Gesetze sind lediglich „Umsetzungen“ Brüsseler Vorgaben. Der große Bruder in Brüssel sitzt unbemerkt am längeren Hebel. Zudem neigen nationale Regierungen seit Jahrzehnten dazu, Gesetze, die in ihrem Lande selbst nur schwer demokratisch durchgesetzt werden könnten, in Brüssel „anzuregen“. Die so „bestellten“ Direktiven aus Brüssel fallen dann wie Hammerschläge, und die nationalen Parlamente haben kaum eine andere Wahl, als sie abzunicken. Die Debatten im Bundestag wirken oft wie ein Chor, dem Notenblätter aus Brüssel vorgelegt wurde. Der Schlagabtausch zwischen den Parteien wird so zum „Brot und Spiele“ unserer Zeit.

Staaten Europas mehrfach vor Gericht

Einmal von der EU-Kommission verabschiedet, müssen EU-Direktiven (ganz gleich, ob sie die Krümmung der Gurken, das Verbot von Autos mit Benzin- oder Dieselmotor oder die Länge des Vaterschaftsurlaubs etc. betreffen) in nationales Recht umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten haben einen gewissen Spielraum, wie sie die Ziele der Direktiven (Verordnungen) erreichen. Wenn ein Mitgliedstaat eine Direktive nicht umsetzt, kann die Europäische Kommission rechtliche Schritte einleiten, um die Umsetzung zu erzwingen. Dies kann zu einem Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof führen.

AfD: Europa der Vaterländer statt Zentralstaat

Die Europäische Union, die ursprünglich als Gemeinschaft souveräner, demokratischer Staaten gegründet wurde, weicht von diesem Pfad mehr und mehr ab. Ein EU-Superstaat mit enormer Machtfülle als Ersatz für nationale Parlamente wird von den EU-Bürokraten offen angestrebt. Dies ist eine beunruhigende Entwicklung, die von der AfD mit großer Sorge betrachtet wird. Die vom Parteitag der AfD verabschiedete Präambel „Europa neu denken“, liegt hier zum Herunterladen bereit.

Präambel zur Europawahl

An der Ausarbeitung der neuen Präambel waren folgende AfD-Politiker beteiligt:

Dr. Marc Jongen, Dr. Götz Frömming, Hannes Gnauck, Dr. Kristin Brinker, Dr. Alexander Sell, Jan Nolte, Irmhild Boßdorf, Dr. Jan Bollinger, Andreas Bleck, Dr. Frank Grobe, David Christopher Eckert, Dr. Maximilian Krah und Peter Boehringer.