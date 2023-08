Heterosexualität ist der totale Klimakiller

Bad Ballerburg: Inzwischen gibt es bereits viele Aktivistinnen (das sind die Zweibeiner mit biologisch voreingebauter Gebärvorrichtung), die es ablehnen Kinder zu bekommen, weil dies den Planeten Erde übergebührlich belastet. Darüber hinaus hat diese spezielle Klima-Klientel enorme psychische Probleme mit Heteros. Zudem müssen sie im Erwachsenenalter selbst darüber befinden, ob es nicht besser gewesen wäre, dass ihre eigenen Eltern sie nicht in diese Welt gesetzt hätten. Psychische Probleme deshalb, weil sie heute imstande wären diese grauenvolle Tat ihrer Eltern im Nachgang für sich selbst und eigenverantwortlich für den Planeten zu korrigieren, es aber trotz vermeintlich besserer Erkenntnis (die von vielen Heteros so nicht geteilt wird) vor lauter Feigheit nicht auf die Kette bekommen diesen „Weltrettungsschritt“ an sich zu vollziehen.

Selbige Klientel postuliert fortlaufend die Schädlichkeit von Nachwuchs für diesen Planeten und dass die kleinen Windelscheißer ausnahmslos CO 2 produzieren, wenn sie hier auf dem Planeten in physischer Form umherwandeln. Hier mehr dazu: Keine Kinder fürs Klima? … [Handelsblatt]. Hier ein Zitat aus dem Aufsatz:

Pro Kopf verursachen Menschen in Deutschland durchschnittlich einen Ausstoß von knapp elf Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Das hat das Umweltbundesamt berechnet. Eine Studie der Universität Lund in Schweden legt sogar einen noch stärkeren Effekt nahe: Wer ein Kind weniger bekommt, vermeidet damit im Schnitt 58,6 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Die Studienautoren berücksichtigen dabei auch Kinder und Kindeskinder des Nachwuchses, sodass die Zahl besonders hoch ausfällt.

Bislang hat sich noch niemand getraut die Folgen dieser barbarischen Heteros krass-konkret in Handlungs- oder besser gesagt Nichthandlungsempfehlungen umzusetzen. Dabei lägen die auf der Hand, wollte man tatsächlich den Planeten vor etwas schützen, was mindestens zu 97 Prozent eingebildet bis naturgegeben ist. Mit etwas Einfühlungsvermögen sollte es dennoch gelingen.

CO 2 Schnellkurs für Heteros und Homos

Regulär sind rund 400 ppm CO 2 in der Atmosphäre unterwegs, klimahistorisch sogar ein Vielfaches davon. Hierfür zeichnet die Natur selbst für 97 Prozent verantwortlich, sprich für 388 ppm. Vielleicht noch vorweg ppm sind „Parts per Million“, also „Teile pro Millionen“. Dann bleiben für die Untaten der gesamten Menschheit also 12 ppm CO 2 übrig, an denen aktuell der Planet verreckt, wenn wir nicht wie blöde anfangen CO 2 -Zertifikate zu handeln, was nahezu als alleinige Rettungsmaßnahme angesehen wird. Deutschland muss von diesen 12 ppm übrigens exakt 1,7 Prozent, also 0,204 ppm verantworten, abnehmende Tendenz dank Deindustrialisierung des Landes. Oder anders gesagt, unser urdeutsches Weltrettungspotential beträgt ein sagenhaftes Fünftel von einem Millionstel Teil. In Prozent dargestellt sähe es so lächerlich aus, dass man es keinem Leser zumuten möchte. Diese Bürde ist so unerträglich, dass wir den Vortrag pflichtbewusst fortsetzen.

Heteros sind für den Weltuntergang verantwortlich

Nachdem bereits vor Jahrhunderten die „Weltuntergangsmarktlücke“ entdeckt wurde (Kirche handelt Ablassbriefe zur Vergebung aller Sünden) haben wir es jetzt mit einer Neuauflage und Revitalisierung nebst konsequenter Kommerzialisierung eben dieses Grundgedanken zu tun. Diesmal ist es nicht der Bannstrahl Gottes der uns treffen sollte (an den glaubt ja niemand mehr), sondern der Botenstoff der für das Leben auf dem Planeten schlechthin verantwortlich ist, das CO 2 daselbst. Nach Auskunft der Klimasekte wird es uns vernichten, wobei die Vernichtung der Vegetation eher durch zu wenig CO 2 vollzogen werden kann, was man aber angesichts des Geschäftsmodells nicht hinzusagen sollte. Abgesehen davon geht es mehr um den Schutz des Planeten und nicht so sehr um das Überleben der Menschheit, deren Überlebenschancen mit mehr CO 2 in der Luft deutlich besser wären (mehr Grünzeugs).

Unweigerlich stellt sich nun die Frage nach der Schädlichkeit der Heteros, die durch ihr teils unbedachtes und triebhaftes Handeln in jedem Fall alleinig für die Misere verantwortlich sind. Der Nachweis ist schnell geführt. Würden sie nicht so hemmungslos durch die Gegend vögeln und unentwegt Nachwuchs produzieren, hätten wir überhaupt gar keine Klimakrise, geschweige denn eine Population die das jemals hätte thematisieren können. Das es ohne Heteros wiederum keine Homos gäbe, verschweigen wir besser, um keine Unannehmlichkeiten zu provozieren.

Noch weiter verdichtet: Ohne Menschen auf diesem Planeten (daran sind seit Adam und Eva nachweislich nur Heteros schuld) wäre trotz derselben Verhältnisse keine Rede von irgendeinem Klimawandel. Alles wäre wie schon seit Millionen von Jahren zuvor im steten Wandel zwischen Warm- und Kaltzeit, mal heftiger, mal weniger heftig. Die Natur könnte sich ohne Menschen ganz gut auf diesem Planeten selbst beschäftigen und wenn ein CO 2 -Zertifikatehandel notwendig gewesen wäre, hätte die Natur sicher bessere Alternativen gefunden um Vergleichbares zu realisieren. Letzteres möchte die geheime Botschaft der Klimasekte sein, die womöglich von einem menschenfreien Planeten Erde träumt, ohne bei diesem Thema selbst konsequent vorangehen zu wollen.

Ein Plädoyer für das Verbot von Heterosexualität

Alles in allem ist dies ein Plädoyer für das Verbot von Heterosexualität zur Rettung des Planeten Erde. Und wenn die Masse der Heteros schon nicht vögelfrei leben will, muss man die Ergebnisse solcher Umtriebe mit Zwangsabtreibungen und lebenslangem Sexverbot ahnden. Wer sich hingegen der klimafreundlichen oder klimaneutralen Homosexualität zuwendet, der sollte daran bis an sein Lebensende viel Freude haben, in der Gewissheit diesen Planeten nicht durch eigene Leibesfrüchte kontaminiert zu haben. Seinen CO 2 -Ausstoß über seine Lebenszeit wollen wir diesen Menschen jetzt nicht vorhalten. Bei konsequenter Umsetzung dieses „Weltenrettungsplans“ wäre demnach die „letzte Generation“ bereits am Drücker. Hielten zumindest sie den Plan konsequent durch, wäre es mit der Klimasekte und der mit ihr einhergehenden Klimakrise binnen eben dieser Generation vorbei.

Und abschließend noch der Beleg für die Boshaftigkeit der normalgepolten Menschen (ugs. Heteros). Die nachfolgende Grafik wird von allen Faktenfüchsen aufs bitterste wegen Irreführung bekämpft. Angeblich werde sie stets in einem falschen Kontext verwendet, wonach der steile Anstieg der Durchschnittstemperatur, durch die Heteros verursacht, nicht hinreichend gewürdigt wird. Stattdessen soll es sich nach Aussagen der Verwender dieser durchaus korrekten Daten angeblich um natürliche Entwicklungen den letzten 10.000 Jahre handeln. Sieht man genau hin, dann erkennt man, dass die Menschheit schon immer diesen Planeten periodisch überhitzt hat.

Leider lassen sich einfach keine Belege dafür finden wie die Heteros das bewerkstelligt haben, denn mehr Bevölkerung und zweibeinige CO 2 -Ausstoßer als heute hat der Planet niemals zuvor gesehen. So zumindest die amtliche These. Nur weil wir nicht erklären können wie die Menschen das in den letzten 10.000 Jahren mit der Überhitzung des Planeten geschafft haben, sei es gemäß der Faktenfüchse in jedem Falle unlauter dies mir nichts dir nichts auf die Natur zu schieben. So einfach könne sich die Menschheit der Verantwortung und Kollektivschuld nicht entledigen … allenthalben durch den beherzten Erwerb von CO 2 -Zertifikaten.