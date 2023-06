Geht’s noch blöder? Die USA jagen unsere Gas-Pipelines in die Luft und kaufen weiter russisches Uran 

Uran aus Russland / ai-generated





Berliner Altparteienpolitik: Wo man hinpackt, liest und hört: Intellektuelle Minderbemittelung und Unehrlichkeit dem Bürger gegenüber. Im Blickpunkt: Die einseitige Energieabhängigkeit von überteuertem amerikanischem Flüssig-Schmutzgas, nachdem wir die erste und zweite Versorgungslinie – Röhrengas und Kernkraft – USA-zerbombt und mutwillig gesperrt haben. Die verbleibende Solar- und Windenergie kann man im Winter als Luftbuchungen abhaken, wenn unabschaltbar Energie gebraucht wird. Unsere industriellen Produktionskosten sind mit der überteuerten Energie weitaus zu hoch und Stahlhersteller hochwertiger Produkte machen bereits dicht (z.B. Mannesmann-Vallourec, Friedrich Wilhelms-Hütte in Mülheim an der Ruhr), die USA können uns preislich auskontern und sind für die Verlagerung unserer Industrie attraktiv. In diese selbstverschuldet aussichtsarme Situation platzt die Meldung, dass die USA ein Doppelspiel mit ihren Vasallen treiben: Während Deutschland artig ihren Sanktionen folgt und Russland sperrt, kaufen die USA weiter für jährliche Milliardensummen russisches Uran für ihre billig liefernden Kernkraftwerke (hier). Nota: Uns haben US-Minister wie Blinken und Frau Baerbock stets erzählt, dass jeder Kauf bei den Russen deren Kriegskasse fülle und daher zu unterbleiben habe.

Das Doppelspiel der USA mit uns wird in Berlin als großartig und “wertebasiert” gesehen

Jedem, der gegen diesen Betrug protestiert, fährt die geballte Black-Rockband der Herren Merz, Scholz, Lindner, Habeck und anderer kinderbuchformatiger Geistesgrößen in die Parade. Die Sprengung unserer Energieversorgung gilt ihnen als nicht aufzuklärender Gründungsmythos ihrer Zukunftsvision in Sachen Energie. Kritiker unseres Absturzes sind für sie Aluhut-tragende Verschwörer aus quergedachten rechten Ecken ohne Sinn für unsere weltweit wichtige Missionarsrolle, koste sie, was sie wolle. Derweil staunen Amis und Franzosen, wie wir uns von ihnen abhängig machen und sie mit Billig-Uran aus Afrika und Russland davonziehen lassen.