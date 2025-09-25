Geht es noch schlimmer? CDU-Sitzungsleiterin Lindholz erteilt Ordnungsruf für’s Kopfschütteln

Wenn der Pöbel in Spitzenämter kommt, geht ein Gemeinwesen zu Bruch. Diese Erkenntnis hat sich in Deutschland vor 90 Jahren eindrucksvoll bestätigt. Nach dem Attentat auf Hitler wurden „defätistische“ Meinungsäußerungen mit dem Tod bestraft und ein öffentliches Kopfschütteln darüber, dass von Stauffenbergs Aktion ein Fehlschlag war, hätte gleichfalls „Kopf ab“ bewirkt. Die regierenden Staatsamtsterroristen hielten sich nur noch mit tödlicher Drakonik im Amt und konnten so die Bevölkerung zur Kriegstüchtigkeit drangsalieren. Parlamentarische Sitzungen wurden wegen Lebensgefahr für Kritiker zur Farce und nach dem April 1942 berief Sitzungsleiter Hermann Göring keine Versammlung mehr ein. Das alles hat der ältere Zeitgenosse im Gedächtnis und kann nur den Kopf schütteln.

Kopfschütteln ist die mildeste Antwort auf das, was Rot-Grün und Merz in nur vier Jahren zerstört haben

Mancher mag das aktuelle Verhalten der CDU-Bundestagspräsidentin Lindholz mit der grauenvollen Vergangenheit konnotieren, wenn diese Frau die Rede von Abgeordneten unterbricht, wo es ihr gegen den Strich geht und das anschließende Kopfschütteln des Redners mit einem Ordnungsruf rügt (hier). Die Restriktionen werden in Deutschland immer schlimmer und von Meinungsfreiheit kann nicht mehr gesprochen werden, weil entweder durchgeknallte Sitzungsleiter sie abwürgen, die Polizei mit Kommandos zu Schulkinder-traumatisierenden oder öffentlich brandmarkenden „Gefährderansprachen“ ausrückt oder die staatlich mitbezahlten Neofaschisten der SPD- „Antifa“ ihre „Handarbeit“ gegen politische Gegner wenden.

Fazit: Es ist höchste Zeit, den Zerstörern von Demokratie und Meinungsfreiheit Kontra zu geben, bevor das Kopfschütteln wieder lebensgefährlich wird.